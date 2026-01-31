Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido Coalición Canaria, ha muerto este sábado a los 76 años. El político canario también encabezó la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre 2015 y 2018 y fue senador por Tenerife en la VIII legislatura, entre 2004 y 2008.

Desde que comenzó su carrera política, mostró interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en la Unión Europea, aportando su participación en diferentes seminarios, congresos y conferencias.

En la actualidad, Melchior continuaba siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria (CC).

Despedida a una «figura clave»

Compañeros de partido, así como autoridades públicas regionales e insulares, han mostrado este sábado sus condolencias, lamentando el fallecimiento de una «clave» y «referente» en la historia tinerfeña.

«Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público», trasladaba este sábado el presidente regional, Fernando Clavijo, en un mensaje difundido en la red social X, antes Twitter.

En su mensaje, Clavijo ha recordado cómo Melchior, en su trayectoria, «amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante», dejando así «una huella en el Cabildo», así como en todos aquellos que, ha proseguido, «aprendimos a su lado».

A las condolencias también se ha sumado la presidenta insular, Rosa Dávila, que hoy ha despedido a quien fuera un «referente» para la política canaria «por su manera de entender el servicio público», siempre desde «la serenidad, con rigor y con visión clara de futuro».

Y el empresariado de Tenerife también ha mostrado este sábado su pesar por el fallecimiento de Melchior, una «figura clave» en la modernización insular, con una visión «de largo plazo» que contribuyó «de forma decisiva» al desarrollo de infraestructuras, la sostenibilidad y el fortalecimiento del progreso económico y social.

«Su capacidad para pensar la isla desde el interés general y su compromiso con el futuro dejan un legado reconocido y valorado», han señalado desde la patronal en un comunicado emitido a los medios.

Así, desde el ámbito empresarial, la CEOE Tenerife ha destacado el «talante dialogante, respeto institucional y convicción de que el desarrollo económico es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas» en su trayectoria profesional.