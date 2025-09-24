Coalición Canaria vota a favor de privilegios catalanes en inmigración que perjudican al archipiélago

Coalición Canaria votó este martes a favor de aprobar una proposición de Ley para delegar a Cataluña las competencias en inmigración, una iniciativa que perjudica directamente al archipiélago. La diputada Cristina Valido justificó este decisión argumentando que lo ven como «una oportunidad para que se tengan en cuenta las necesidades y circunstancias de territorios fronterizos como Canarias con llegadas anuales que rondan las 50.000 personas». Además la diputada anunció que lucharán «por eliminar toda estigmatizacion y señalamiento de las personas migrantes».

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el partido nacionalista, desde donde han expresado que la intención de su voto buscaba únicamente admitir la proposición de ley a trámite para «abrir la puerta a un trabajo y debate parlamentario en profundidad sobre inmigración», con el objetivo de discutir sobre la realidad migratoria, «algo que Canarias espera hace demasiado tiempo».

«Entendimos que ese debate sería una oportunidad para plantear la necesidad de que territorios como Canarias (frontera sur del Estado) cuenten con un tratamiento diferenciado en materia migratoria, así como con la financiación adecuada para que las administraciones públicas competentes puedan atender esta realidad», han dicho a este medio.

La votación en la cámara baja se saldó finalmente con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención por lo que la proposición de ley fue rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo. UPN, un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista, que rompieron la unidad de voto de su grupo, Sumar, también frenaron esta proposición mientras que el PSOE, Junts, Sumar, Bildu, PNV y Coalición Canaria votaron a favor.

Cabe recordar que este lunes, el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, reclamó el cumplimiento de la «agenda Canaria» al Gobierno de Pedro Sánchez y exigió que se revisen «con rigor» el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con Canarias.

Entre estas reivindicaciones Toledo invitó también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a que fuera «más riguroso» con los asuntos de Canarias y que otorgase al archipiélago «la misma prioridad que mantienen con otros territorios, como Cataluña». Estas exigencias visibilizan la intención del partido canario para conseguir mayores competencias del Estado central tal y como está intentando Junts con Cataluña.

Por su parte la diputada de Junts, Miriam Nogueras, defendió este martes que Cataluña gestione la inmigración frente al «colapso» provocado, a su juicio, por la «mala gestión» del Gobierno, una crítica que el PSOE ha matizado argumentando que «no es ningún traspaso».

Precisamente el diputado del PSOE, José Zaragoza, dijo que esta cesión de competencias supone «ser más eficientes, mejorar la integración y reducir duplicidades», y ha afeado al PP su postura en contra.

«Dejen de repartir odio junto a la extrema derecha a musulmanes, latinos, catalanes, vascos, homosexuales, feministas, trans, ateos, ecologistas, rojos, actores o humoristas, solo por existir», ha pedido al PP.