Vox pide a la UE investigar a Sánchez por financiar con 35 millones las pulseras antimaltrato defectuosas

Vox ha exigido este martes que la Comisión Europea investigue a Pedro Sánchez por financiar con fondos comunitarios las pulseras antimaltrato defectuosas. Ha sido a través de una pregunta registrada por el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, donde también se ha denunciado la desprotección a las mujeres «ocasionada por la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en el contrato de las pulseras».

Según la formación conservadora, el contrato de las pulseras antimaltrato, adjudicado a la UTE Vodafone–Securitas y valorado en 35 millones de euros de fondos Next Generation, ha estado marcado por fallos técnicos gravísimos: pérdida de datos en el sistema COMETA, juicios sin pruebas suficientes, agresores absueltos y víctimas desprotegidas.

Lo más grave del asunto, según denuncia Buxadé, es que el Gobierno socialista conocía los fallos y trató de ocultar el escándalo a pesar de las múltiples advertencias que recibió desde diferentes instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los propios tribunales españoles alertaron sobre los problemas técnicos, pero Sánchez hizo oídos sordos. «No solo hablamos de corrupción y despilfarro de dinero europeo, sino de que se ha puesto en riesgo directo la vida y seguridad de miles de mujeres mientras Sánchez presume de ser el ‘gobierno más feminista de la historia’», ha subrayado el eurodiputado de Vox.

Este nuevo escándalo se suma al ya conocido de la Ley del sí es sí, que bajo el mandato de Sánchez ha provocado la rebaja de condenas y la excarcelación de miles de violadores y pederastas en toda España. «La hipocresía del gobierno más feminista de la historia quedó al descubierto cuando varios dirigentes socialistas aparecieron envueltos en escándalos relacionados con puteros, abusos y comportamientos machistas. Una contradicción que demuestra que el feminismo de Sánchez es puro marketing político», ha denunciado la formación que dirige Santiago Abascal a través de un comunicado.

Ante esta situación, Vox ha decidido llevar el caso directamente a las instituciones europeas y exige que Bruselas que abra una investigación exhaustiva por el mal uso de los fondos europeos destinados a proteger a las víctimas de violencia de género. Además reclama que la Unión Europea obligue al Gobierno de Sánchez a rendir cuentas por su negligencia en un asunto tan sensible como la protección de las mujeres maltratadas.