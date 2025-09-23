Sánchez indulta a dos ultraizquierdistas condenados por los disturbios en un mitin de Vox en Zaragoza

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el indulto a dos de los ultraizquierdistas pertenecientes a Los 6 de Zaragoza, condenados por los disturbios ocurridos en enero de 2019 durante una protesta contra un mitin de Vox en la ciudad aragonesa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que, a propuesta del Ministerio de Justicia, se ha aprobado el indulto a Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, que fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos durante unos altercados «contra un acto de la ultraderecha», tal y como ha definido la portavoz al mitin de Vox.

Los cuatro mayores de edad implicados fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de prisión cada uno. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó las penas a siete años, pero el Tribunal Supremo (TS) rebajó finalmente la condena a cuatro años y nueve meses.

Por su parte, los otros dos implicados, menores de edad, recibieron sanciones más leves: una multa y un año de libertad vigilada, cumpliendo así con las medidas impuestas para menores infractores.

10.000 firmas por su indulto

Otro de los factores que han influido en este indulto es la recolecta de firmas por parte de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, que ha reunido más de 10.000 firmas solicitando la liberación de los jóvenes. Pilar Alegría también ha destacado que el indulto es un «instrumento previsto en la ley» que permite al Gobierno «atenuar o modificar parcialmente las penas impuestas por los tribunales, tras la evaluación de los informes judiciales correspondientes».

Con la medida, Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre quedan liberados, mientras que los otros condenados mantienen sus penas de prisión, aunque reducidas por el Tribunal Supremo. Los dos menores implicados ya cumplieron sus medidas de libertad vigilada y multa.