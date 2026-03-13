Ni manada ni rebaño: la forma correcta de llamar a un grupo de ratas que muy pocos conocen

¿Cuál es el nombre de un grupo de ratas? La rata negra (Rattus rattus) es un roedor de cuerpo alargado, hocico puntiagudo y largas orejas que, al estirarse hacia delante, alcanzan el borde del ojo. Los ejemplares adultos pueden medir más de 15 centímetros, y muchas veces la cola es más larga que el propio cuerpo. Su coloración dorsal suele ser muy oscura, con tonos que van desde el gris oscuro casi negro hasta el pardo rojizo, mientras que el vientre siempre es más claro, con tonalidades grises o blanquecinas.

La rata negra está ampliamente distribuida por regiones tropicales y templadas de todo el mundo, en gran parte debido a su estrecha relación con el ser humano. Se cree que su origen se encuentra en el sudeste asiático, desde donde se expandió hacia Europa y posteriormente hacia América. Es una especie omnívora con una gran capacidad de adaptación, que puede habitar tanto en entornos naturales como en zonas urbanas. En estado silvestre suele alimentarse de frutos, semillas e insectos, aunque también puede consumir otros alimentos disponibles. Por su capacidad de adaptación y reproducción, puede convertirse en una plaga.

El nombre de un grupo de ratas

¿Cuál es el nombre para llamar a un grupo de ratas? ¿Y de ratones? La forma en que se nombran los grupos de animales suele tener relación con su clasificación y con la manera en que los seres humanos los observan. Estos términos ayudan a identificar su jerarquía, familia o grupo dentro del reino animal, además de facilitar nombres reconocibles e intuitivos que evitan confusiones y reflejan su comportamiento o características.

En el caso de las ratas, su grupo recibe curiosamente en inglés el nombre de «mischief», una palabra que también puede traducirse como «travesura». En español, sin embargo, se emplean términos más generales como banda o piara, este último más habitual para los cerdos, pero que también puede utilizarse para referirse a un grupo de ratas. También se emplean palabras como camada, cuando se habla de crías, o colonia, especialmente cuando se trata de un grupo numeroso que vive en el mismo lugar. En algunos contextos incluso se utiliza el término legión.

En el caso de los ratones, el término también puede relacionarse con el de las ratas. En inglés igualmente se puede usar «mischief», o colonia en contextos más generales. Sin embargo, también se utiliza el término horda para describir a un grupo de ratones.

Transmisor de enfermedades

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha alertado recientemente sobre la necesidad de frenar la expansión de la rata negra, ya que puede llegar a transmitir enfermedades graves como la toxoplasmosis, el hantavirus, la enfermedad de Weil o la peste bubónica. Se trata de una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas que existen a nivel global.

Sin embargo, es una plaga difícil de controlar por su capacidad para adaptarse a diversos entornos y su gran capacidad reproductiva: puede tener entre hasta 40 crías al año en cinco camadas. Éstas son las enfermedades más comunes asociadas con la rata negra:

La peste bubónica es una enfermedad bacteriana grave causada por la bacteria Yersinia pestis, que puede transmitirse a los seres humanos a través de las pulgas de la rata negra. Los síntomas incluyen fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos (llamados bubones), escalofríos, dolor de cabeza y fatiga extrema.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria del género Leptospira, que se puede encontrar en la orina de la rata negra y otros animales infectados. Los síntomas pueden variar desde leves, como fiebre y dolores musculares, hasta graves, como insuficiencia renal y hepática.

La toxoplasmosis es una infección parasitaria causada por el parásito Toxoplasma gondii, que puede encontrarse en las heces de la rata negra y otros animales infectados. En la mayoría de los casos, la toxoplasmosis causa síntomas leves, pero puede ser grave en personas con sistemas inmunológicos comprometidos o en mujeres embarazadas.

Animales y plantas según la RAE

En español existen normas ortográficas específicas para escribir correctamente los nombres de animales y plantas. En primer lugar, los nombres propios de animales y plantas se escriben con mayúscula inicial. Esto ocurre cuando se trata de un nombre particular que identifica a un individuo concreto, como sucede con Chita, Dolly, Moby Dick, Bucéfalo o Pluto. Estos nombres no necesitan escribirse en cursiva ni entre comillas, aunque no se refieran a seres humanos.

Por otro lado, los nombres científicos que se utilizan en la nomenclatura internacional siguen una regla distinta. En ellos, el primer término (que indica el género) se escribe con mayúscula inicial, mientras que el segundo, que designa la especie, va en minúscula. Además, estos nombres se escriben en cursiva, como en Pinus pinaster o Felis silvestris catus. Cuando aparecen abreviaturas latinas como var., sp. o subsp., estas se escriben en letra redonda.