El CIS de Tezanos da un empate técnico entre PP y PSOE en Castilla y León con horquillas de ¡10 escaños!

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por el socialista José Félix Tezanos, ha publicado este viernes un sondeo sobre las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Según la encuesta, el PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.

El PSOE tendría una horquilla de entre 26 y 35 escaños, mientras que la UPL tendría entre 2 y 4, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (0-4), Por Ávila (0-1) y Soria Ya (0-1).

Vox sumaría el 16,1 % de los votos, cayendo en más de un punto y medio, y con un margen de entre 11 y 19 procuradores. Actualmente cuenta con 13.

Por su parte, Unión del Pueblo Leonés aumentaría sus votos al pasar del 4,3 al 4,9 %, pudiendo llegar hasta los cuatro escaños. El movimiento IU con Sumar obtendría un 5,1 % de los votos, pudiendo alcanzar los cuatro procuradores.

En cuanto a las fuerzas provinciales que actualmente tienen representación en Cortes, Por Ávila y Soria ¡Ya!, ambas cuentan con posibilidades de continuar en el hemiciclo, con entre cero y un escaño, pero perderían apoyos.

La formación soriana incluso perdería representatividad, pues en 2022 logró tres procuradores con un 1,5 % del total de los votos válidos en la comunidad; la encuesta estima un 0,7%. Por Ávila, con el mismo porcentaje estimado para el próximo 15 de marzo, bajaría 0,4 puntos.

En otros resultados de la encuesta, el 43,6% de los castellanoleoneses señala que la situación actual en Castilla y León es «mala o muy mala», un 42,8% asegura que es «muy buena o buena» y un 12,5% piensa que es «regular». Respecto a hace 4 años, un 46,6% piensa que la situación general de Castilla y León es igual, un 37,4% asegura que es «peor o mucho peor» y un 14% opina que es «mucho mejor o mejor». Los principales problemas son que el 17,6% piensa que «la España vaciada, la despoblación» es el principal problema de la comunidad (muy por delante de la sanidad), que la mencionan como segundo problema (12,9%), y el paro, que se encuentra en tercera posición con un 8,9%.