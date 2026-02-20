Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el doble crimen de Chilches

La titular de la Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Villarreal ha decretado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido la muerte de su pareja sentimental y la hija de ambos, acaecido en la localidad de Chilches, en Castellón.

Los cuerpos sin vida de la mujer y su hija de 12 años fueron hallados degollados este martes en su vivienda. El ex marido y padre de la mujer y la niña fue finalmente detenido este miércoles como presunto autor del doble crimen, según anunció entonces la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

En su comparecencia judicial, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar. El hombre está investigado por los delitos de homicidio/asesinato y quebrantamiento de condena. La causa se mantiene bajo secreto de actuaciones.

En cuanto a los antecedentes por violencia de género relativos a este caso, el investigado ya fue condenado el 28 de febrero de 2025, en un juicio rápido, por conformidad entre las partes. El propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Villarreal le impuso entonces, como autor de un delito de coacciones del articulo 172.2 del Código Penal 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la víctima.

Además, como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género del artículo 151.1 y 3 del Código Penal fue condenado a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a la víctima.

La juez que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros en concepto de responsabilidad civil.

La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba, por tanto, en vigor, hasta septiembre de 2027. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.