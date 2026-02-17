Hallan degolladas en su vivienda de Chilches (Castellón) a una mujer y su hija de 12 años

Una mujer y su hija de 12 años han sido halladas degolladas en su vivienda en la localidad de Chilches, un pequeño municipio de poco más de 3.000 habitantes ubicado en la Plana Baja de Castellón. La Guardia Civil ha confirmado a OKDIARIO que ambas mujeres han sido encontradas muertas.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Judicial de la Guardia Civil. La vivienda en que han sido encontrados los cuerpos está próxima al Ayuntamiento y, también, al retén de la Policía Local.

El doble crimen ha causado una enorme conmoción en la localidad de Chilches, donde ahora la Guardia Civil está llevando a cabo la pertinente investigación, ya dentro de la vivienda. Pero también la conmoción es grande en toda la provincia de Castellón, ya que el crimen se ha conocido apenas 24 horas después de que este lunes una enfermera fuera acuchillada hasta la muerte en otra localidad de Castellón, Benicasim, por su ex pareja.

(Seguirá ampliación)