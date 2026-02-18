En la noche de este martes, 17 de febrero, fueron encontradas degolladas una mujer de 47 años, María José Bou, y su hija de 12 en una vivienda del municipio castellonense de Chilches. Tanto los padres como la niña eran personas sordomudas y muy conocidas en la localidad, de apenas 3.000 habitantes. En la mañana de este miércoles, el padre ha sido detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

El padre y marido de las fallecidas fue quien dio aviso a las autoridades tras recibir a través de WhatsApp una foto de su propia hija muerta. Tras el mensaje, acudió al domicilio familiar y encontró los dos cadáveres. La niña cursaba el sexto curso de Educación Primaria y, tanto ella como su madre, estaban dentro del sistema Viogén.

Orden de alejamiento

Durante la tarde ayer, el padre y ex marido reveló que en el momento del asesinato él se encontraba en Valencia y, según fuentes de la investigación, la declaración presentaba «importantes lagunas». Es por ello, que durante la mañana de este miércoles, el hombre, de origen argelino, ha sido detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Chilches eran conocedoras de quién era esta familia por haber tenido que intervenir en varios episodios de violencia de género y doméstica. Los padres estaban separados y hacía apenas unos días, tanto a la madre como a la hija se les hizo una valoración sobre la situación y se apreció «riesgo medio».

Tres días de luto

El Ayuntamiento de la localidad decretará tres días de luto oficial. Así lo ha afirmado a los periodistas el alcalde de Chilches, Ismael Minguet, quien se ha mostrado «afligido» y «emocionado» por el crimen ocurrido.

Minguet ha señalado que este miércoles el Ayuntamiento celebrará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.