Adiós a las sartenes viejas: el truco de un chef experto para recuperarlas y que queden como nuevas

El truco de un chef experto para recuperar las sartenes viejas y conseguir que queden como nuevas nos sorprenderá. Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder y de hacerlo de tal forma que conseguiremos hacer posible lo imposible. Algo tan personal y quizás tan especial, como una sartén puede cobrar una nueva vida, con el cuidado adecuado. Siguiendo las indicaciones de los profesionales que trabajan con ellas.

Estas sartenes con las que trabajamos pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta, de una forma diferente. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en unos días en los que la limpieza y los trucos que realizamos con ella, pueden acabar siendo claves. Trabajar bien con una sartén que realmente puede convertirse en nuestra mejor aliada es algo esencial en estos tiempos que corren. Es cuestión de saber mantener y darle una segunda vida a esta herramienta tan necesaria. Este truco que implica renovar las sartenes viejas sin invertir un euro nos cambiará la vida.

Despídete de las sartenes viejas

Nos vamos a despedir de las sartenes que tenemos en casa y que quizás no están en perfectas condiciones. La cocina es un arte que requiere de unas herramientas imprescindibles, sin duda alguna, tocará empezar a tener en cuenta algunos detalles que serán esenciales.

Será el momento de empezar a prepararnos para un extra de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante y que serán claves.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede ser clave en estas jornadas que tenemos por delante. Un truco de esos que impresionan y que nos permiten empezar a tener en consideración algunos cambios importantes.

Cocinar con esas sartenes que son viejas, pero tienen su historia y sabemos cómo trabajan. Son perfectas para preparar determinados platos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos.

Este es el truco de un chef profesional para recuperar sartenes viejas

Las sartenes viejas pueden pasar a la historia, tal y como las conocemos, con un pequeño detalle pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, obteniendo un plus de buenas sensaciones con algunos elementos que acabarán siendo esenciales.

El chef Ángel León tiene un truco para darle una nueva vida a las sartenes, simplemente: «Al fuego y añadir sal gorda». La sal es un limpiador en seco ideal, con lo cual, la dejará como nueva y al final de este proceso, retiramos la sal, fuera del calor del fuego, aprovechando el calor residual y un poco de papel film para que la sartén quede como nueva.

Los expertos de GaniveteriaRoca nos dan otro consejo para recuperar las sartenes con un elemento que tenemos en casa: «Limpiar la grasa de la sartén con bicarbonato: Cuando la grasa está muy pegada en nuestra sartén y es imposible quitarla por el sistema tradicional (agua caliente, detergente y esponja) puedes recurrir al bicarbonato. Llena la sartén de agua caliente y ponla a hervir a fuego fuerte durante unos 5 minutos. Con esto la grasa y los restos de alimentos pegados se ablandarán, haciendo la limpieza más fácil. Añade 2 cucharadas de bicarbonato con media taza de vinagre y ponlo a hervir durante 10 minutos aproximadamente. Cuando se haya enfriado, retira el agua y prueba a limpiarlo con normalidad. ¿Más fácil ahora? Podrás ver como es más fácil retirar la grasa pegada de la sartén».

Nos esperamos unos minutos antes de lavar las sartenes, deben estar templadas o a temperatura ambiente, estos expertos también nos dicen que: «Para lavarla se recomienda utilizar una esponja, detergente doméstico y agua. Nunca debemos usar las llamadas ‘nanas’ o estropajos metálicos que solo hacen que rallar los materiales y afectar a sus propiedades antiadherentes. Como resultado de ello, notarás como poco a poco los alimentos empezarán a pegarse y la limpieza pasará a ser una pesadilla. En algunas ocasiones las sartenes pueden ser introducidas en el lavavajillas para su limpieza. Sin embargo, no lo recomendamos ya que puede afectar a sus propiedades y puede incluso descolorarlas».