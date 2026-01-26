Gran bombazo en la astronomía: 40 años después, un telescopio español ha descubierto un nuevo cometa

El firmamento sobre Almería vuelve a colocarse en el centro de la actualidad científica internacional.

Tras cuatro décadas sin descubrimientos de este tipo con instrumentación nacional, un telescopio español ha identificado un nuevo cometa, un acontecimiento que refuerza el peso de España en la astronomía.

Un telescopio español halla un nuevo cometa tras 40 años

El hallazgo se produjo gracias al Observatorio de Calar Alto (CAHA), situado en la Sierra de los Filabres, en la provincia de Almería. De acuerdo con la información publicada por la Agencia SINC, la detección se produjo la noche del 28 de noviembre de 2025 gracias al telescopio Schmidt, una de las piezas clave de la infraestructura astronómica española.

La observación fue realizada por Rainer Kresken, ingeniero aeroespacial de la Agencia Espacial Europea (ESA), que manejaba el telescopio en remoto desde Darmstadt (Alemania).

Durante unas pruebas técnicas tras la instalación de una nueva cámara de gran campo, el sistema captó un objeto tenue con una estructura alargada. La presencia de una cola fina y claramente definida levantó las primeras sospechas de que se trataba de un cometa.

Las imágenes se tomaron en la constelación de Géminis, cerca de las estrellas Cástor y Pólux. Tras varias noches de seguimiento y la confirmación de su movimiento propio frente al fondo estelar, el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional oficializó el descubrimiento el 6 de diciembre, asignándole el nombre P/2025 W3 (Kresken).

Qué se sabe del nuevo cometa P/2025 W3 descubierto en España

Los primeros datos astronómicos indican que el P/2025 W3 describe una órbita elíptica alrededor del Sol con un periodo aproximado de cuatro años. En su punto más cercano a nuestra estrella, se mantiene a unos 300 millones de kilómetros, una distancia que explica su bajo brillo y la necesidad de instrumentación avanzada para su detección.

Sin embargo, su naturaleza exacta sigue siendo objeto de análisis. Los astrónomos consideran que podría tratarse de un cometa del cinturón principal.

Estos objetos, también conocidos como MBC (Main Belt Comets), presentan actividad cometaria sin responder necesariamente al patrón clásico de sublimación de hielo.

Impactos, fracturas internas o una rotación acelerada podrían explicar la aparición de su cola, aunque serán necesarias nuevas observaciones para confirmar el mecanismo concreto.

El telescopio de Calar Alto y la tecnología clave para el hallazgo del nuevo cometa

El descubrimiento se produjo gracias a la actualización tecnológica del telescopio Schmidt de Calar Alto. La nueva cámara instalada ofrece un mayor campo de visión y una sensibilidad superior, lo que permite rastrear amplias zonas del cielo en busca de objetos en movimiento.

Esta mejora ha sido determinante para identificar el P/2025 W3 durante una fase inicial de observación.

Un nuevo cometa, la ESA y el valor histórico del descubrimiento astronómico

El hallazgo llega en un contexto especialmente simbólico, coincidiendo con el 50º aniversario de la Agencia Espacial Europea y con una década de colaboración dedicada al uso robotizado del telescopio Schmidt en programas de vigilancia espacial.

Además, supone el tercer cometa descubierto con este instrumento y el segundo localizado desde suelo almeriense.