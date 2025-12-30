Los cometas visibles en enero de 2026: cuáles se pueden observar este mes

Los cometas son viajeros que nos visitan desde los confines del sistema solar. A medida que se acercan al Sol, el calor transforma su hielo en gas. Esto hace que se cree una espectacular nube brillante llamada coma y, a menudo, una larga cola que apunta en dirección opuesta a nuestra estrella.

Los pronósticos indican que no habrá un “gran cometa” visible a simple vista en enero de 2026. No esperes ver un objeto brillante y llamativo con una cola extensa. Sin embargo, un observador paciente y bien equipado podría cazar un par de estos objetos difusos.

En España, la observación depende mucho del lugar y de las condiciones. La contaminación lumínica de las ciudades reduce drásticamente la visibilidad, así que lo ideal es buscar cielos oscuros: zonas rurales, sierras o áreas costeras alejadas de núcleos urbanos.

Los dos visitantes principales

En enero hay dos cometas que serán los objetivos principales para los astrónomos aficionados. Ambos alcanzarán su punto más brillante durante enero. Veamos.

Cometa 24P/Schaumasse

Es un cometa periódico. Esto significa que nos visita regularmente en un ciclo de aproximadamente 8,2 años. Fue descubierto en 1911 y su máximo acercamiento al Sol (perihelio) ocurrirá el 8 de enero de 2026.

Se verá mejor desde el hemisferio norte, antes del amanecer. Estará más alto en las horas previas al alba. Durante el mes, se desplazará por constelaciones como Capricornio y Acuario.

Su brillo estará en el límite de lo que pueden captar unos buenos binoculares. Por lo tanto, un telescopio pequeño es la herramienta ideal. Se verá como una pequeña y difusa bola de algodón. Un cielo oscuro y rural es esencial.

Cometa C/2024 E1 (Wierzchos)

Fue descubierto en marzo de 2024 y tiene una órbita diferente. Se cree que viene de la lejana Nube de Oort. Después de su paso cerca del Sol, probablemente abandonará nuestro sistema solar para siempre. Alcanzará su perihelio el 20 de enero.

Se verá principalmente en el hemisferio sur. Será visible en el cielo del atardecer, hacia el oeste, después de la puesta del sol. Para quienes estén en latitudes norteñas, será muy difícil de ver hasta bien entrado febrero.

Al igual que el Schaumasse, será un objeto tenue que necesitará binoculares o telescopio. Su brillo es impredecible; podría ofrecer una sorpresa agradable o resultar más débil de lo esperado.

No habrá un gran cometa

¿Por qué algunos años tenemos cometas espectaculares y otros no? La visibilidad de un cometa depende de qué tan cerca pasa del Sol y, lo más importante, qué tan cerca pasa de la Tierra.

En enero de 2026, aunque los dos cometas mencionados estarán relativamente cerca del Sol, sus trayectorias los mantendrán a una distancia considerable de la Tierra. Esta distancia, sumada a su tamaño y composición, da como resultado un brillo modesto que no supera el umbral de la visibilidad a simple vista.

Guía práctica

Si decides buscar estos tenues visitantes, debes prepararte. Para ello, sigue estos consejos.

El equipo correcto

Olvida intentarlo a simple vista. Necesitarás binoculares de buena calidad (recomendados 10×50 o superiores) montados en un trípode para evitar el temblor de las manos. O, mejor aún, un telescopio pequeño. Estos objetos no se ven como puntos nítidos, sino como manchas nebulosas.

El escenario

El enemigo número uno es la contaminación lumínica. Debes ir a un lugar lo más oscuro posible, lejos de las ciudades. La Luna Llena del 3 de enero también será un obstáculo importante; las mejores noches serán aquellas cuando el cielo esté más oscuro.

Técnica de observación

Los cometas a menudo se ven mejor con “visión lateral”. En lugar de mirar directamente al punto donde debería estar, mira ligeramente a un lado. Esta técnica utiliza una parte de tu ojo más sensible a la luz tenue y puede hacer que la débil nebulosidad del cometa “aparezca”.

Una alternativa

Mientras buscas estos objetos difusos, el cielo ofrecerá una gran compensación. Júpiter estará en oposición el 10 de enero y esto lo convertirá en el punto de luz más llamativo del cielo nocturno. Es fácil de ver a simple vista y fascinante con unos simples binoculares. El cielo siempre tiene algo que ofrecer.

Guías de astronomía

Para quienes quieren estar al día de los pasos más interesantes a final de año, es útil revisar guías actualizadas sobre Cometas visibles diciembre 2025, ya que diciembre suele ofrecer noches largas y oportunidades de observación antes del amanecer o tras el atardecer. Estos dos momentos del día son clave: muchos cometas aparecen relativamente bajos en el horizonte y solo se dejan ver en ventanas cortas, cuando el cielo aún no está totalmente oscuro o empieza a aclarar. En esas condiciones, unos prismáticos 7×50 o 10×50 pueden marcar la diferencia, porque ayudan a detectar el resplandor difuso del cometa incluso cuando no destaca a simple vista.

Más allá del calendario inmediato, muchos observadores ya miran hacia el año siguiente para planificar sesiones y escapadas astronómicas. En ese sentido, una recopilación sobre Cometas 2026 permite anticipar cuáles podrían ser los más prometedores desde el hemisferio norte.

Lecturas recomendadas

¿Qué fueron, qué son y qué serán los cometas?

Los cometas en el mundo antiguo