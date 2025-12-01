Cometas visibles en diciembre 2025: guía para no perderte los cuerpos celestes más espectaculares del mes

Diciembre de 2025 es un mes muy activo astronómicamente. Hay lluvias de meteoros, planetas en oposición y la llegada de cometas que surcarán el cielo. El protagonista indiscutible será el cometa interestelar 3I/ATLAS. Junto a él habrá cometas periódicos como el 24P/Schaumasse.

3I/ATLAS: el invitado especial

Los cometas son reliquias del nacimiento del sistema solar. Son bolas de hielo, polvo y rocas que, al acercarse al Sol, liberan gases y forman colas espectaculares.

En diciembre 2025, el foco está en 3I/ATLAS, el tercer cometa interestelar confirmado (tras ‘Oumuamua y Borisov). Fue descubierto en julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile. Este visitante lejano no orbitará el Sol, sino que lo rozará y se irá.

Alcanzó su perihelio (punto más cercano al Sol) a finales de octubre, pero quedó oculto por el resplandor solar. Ahora, en diciembre, reaparece en el cielo matutino, con una coma de dióxido de carbono visible en infrarrojo y colas que podrían extenderse hasta 56.000 km. Será demasiado tenue para el ojo desnudo, pero ideal para telescopios pequeños.

24P/Schaumasse y otros viejos conocidos

Otro fenómeno de diciembre es el 24P/Schaumasse, un cometa periódico que regresa cada 8,3 años. Aunque será más brillante en enero de 2026, se podrá observar en diciembre con binoculares en su paso por Cáncer, cerca del cúmulo de la Colmena (M44). Otros cometas como el 210P/Christensen aparecerán débilmente.

La Luna nueva del 20 de diciembre trae cielos oscuros, y esto potencia la visibilidad hasta el 28. Estos cometas no solo deleitan la vista, sino que aportan datos científicos: el James Webb Space Telescope (JWST) los observará para analizar su composición.

Fechas y horarios clave

El cometa 3I/ATLAS se moverá de Virgo a Leo, mientras que Schaumasse avanza por Cáncer. Los horarios para verlos, tomando como referencia la hora peninsular española (CET, UTC+1), son los siguientes.

3I/ATLAS

Será visible desde principios de diciembre en el sureste matutino. Alcanzará su pico de cercanía a la Tierra el 19 de diciembre. La mejor ocasión para observarlo será del 20 al 31 de diciembre, entre las 04:00 y las 06:00 h.

24P/Schaumasse

Estará activo todo el mes, pero tendrá su pico en enero de 2026. Aun así, se podrá observar durante todo diciembre, al atardecer y el comienzo de la noche, más o menos entre las 18:00 y las 22:00 h, mirando hacia el este.

Cómo observar los cometas

Cazar cometas requiere oscuridad y paciencia; no son fijos como las estrellas, sino “borrosos” por su coma. Para ver a 3I/ATLAS, enfócate en el este-sureste. Busca un lugar con contaminación lumínica baja.

Algunos de los sitios ideales en España son Andalucía (Cabo de Gata, Sierra Nevada), Castilla-La Mancha (parques como Cabañeros) o Aragón (Teruel). En o Madrid o Barcelona, un balcón elevado o el Retiro al amanecer funciona bien.

Sal una o dos horas antes del amanecer (04:00-05:00 h). Acuéstate en una manta o una silla reclinable, con cabeza al este.

Schaumasse es más fácil de ver al anochecer (19:00 h). Espera 20-30 min para adaptar ojos. Con unos binoculares 7×50 o 10×50, la coma se verá como una nubecilla.

Utiliza un telescopio 80-150 mm para ver a 3I/ATLAS. Para ambos cometas, emplea apps como Stellarium o SkySafari en modo nocturno rojo, ya que te ayudarán a ubicar estos cuerpos.

Fotografía de cometas

Fotografiar cometas es gratificante por sus colas dinámicas. Para lograr unas buenas imágenes, sigue estos consejos:

Móvil . Emplea el modo astro o NightCap y un trípode o soporte. Configura ISO 800-3200, 10-30 s.

. Emplea el modo astro o NightCap y un trípode o soporte. Configura ISO 800-3200, 10-30 s. Cámara DSLR . Utiliza teleobjetivo de 200-400 mm, ISO 400-1600, 15-60 s. Apila 10-20 tomas en DeepSkyStacker (gratuito) para reducir el ruido.

. Utiliza teleobjetivo de 200-400 mm, ISO 400-1600, 15-60 s. Apila 10-20 tomas en DeepSkyStacker (gratuito) para reducir el ruido. Telescopio. Afocal. Pega el móvil en el ocular 20-30 mm; si es posible, graba un vídeo.

Marca el 19 de diciembre para 3I/ATLAS, elige tu rincón oscuro y deja que el amanecer te sorprenda. Este enigmático cuerpo celeste probablemente no se vuelva a ver jamás, así que aprovecha.

¿De qué depende que se vea un cometa?

La visibilidad de un cometa no es un capricho del cielo, sino el resultado de varios factores físicos y orbitales que determinan cuánto brillo puede mostrar y desde qué punto de la Tierra podremos observarlo. Aunque los cometas son cuerpos relativamente pequeños y apagados cuando están lejos del Sol, bajo las condiciones adecuadas pueden transformarse en espectáculos celestes que cruzan el cielo con colas luminosas. Comprender qué influye en su visibilidad ayuda a apreciar mejor por qué algunos cometas pasan desapercibidos mientras otros se vuelven inolvidables.

El primer factor determinante es la distancia al Sol. Los cometas están formados por hielo, polvo y materiales volátiles que permanecen sólidos mientras viajan por las regiones frías del sistema solar exterior. Sin embargo, cuando se acercan al Sol, el calor provoca que sus hielos se sublimen, liberando gas y levantando polvo que forman la coma y la cola. Cuanto más cerca pasan del Sol más material expulsan y, por tanto, más brillantes pueden volverse. Este proceso explica por qué algunos cometas se vuelven espectaculares justo semanas antes o después del perihelio.

El segundo factor es la distancia a la Tierra. Aunque un cometa genere una coma y una cola impresionantes, su brillo aparente depende también de lo cerca que pase de nuestro planeta. Un cometa moderadamente activo puede parecer mucho más brillante si realiza una aproximación cercana.

Estos eventos, difíciles de predecir, pueden convertir un cometa discreto en una sorpresa.

