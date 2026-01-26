La cláusula del testamento que casi nadie tiene en cuenta y que puede ahorrarte un dineral

Ahorrar dinero en el impuesto de sucesiones es el objetivo de todo heredero y en el testamento hay una cláusula que te permitirá ahorrar un buen dinero. En concreto, este apartado está dentro del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sucesiones, que permite a los herederos disponer del dinero de la cuenta del fallecido para hacerse cargo del impuesto. Consulta en este artículo lo que dice la notaria experta María Cristina Clemente Buendía sobre esta famosa cláusula en el testamento.

El impuesto de sucesiones sigue en el foco de la noticia mientras desde el Gobierno de Pedro Sánchez tienen que ver cómo esta carga se ha convertido en algo simbólico en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Incluso en la Madrid de Ayuso, ya se bonifica al 50% a los herederos del grupo III, que son los hermanos, tíos y sobrinos. En la mayoría de las zonas de España, ya está bonificado al 99% para los herederos del grupo I, que son los hijos menores de 21 años, y los del grupo II, que son los hijos mayores de 21 años, padres y cónyuges.

En otras comunidades habrá que pagar en función del parentesco o a partir de ciertas cantidades. Por ello, en los últimos meses se han hecho virales noticias que hablan de una cláusula secreta que hay que añadir al testamento para que el impuesto de sucesiones te salga algo más barato. La notaria María Cristina Clemente Buendía ha publicado un vídeo en las redes sociales dejando claro que no hace falta añadir una cláusula; la ley ya establece que los herederos pueden disponer de los fondos del causante para hacer frente al impuesto.

Así es la famosa cláusula del testamento

«Un escalofrío recorre mi cuerpo cada vez que veo un nuevo reel hablando de incluir en el testamento la cláusula de libre disposición», comienza diciendo en su vídeo esta experta en la materia que suele publicar videos virales en la red social TikTok.

#NotarioDeConfianza #TuHistoriaNuestraFirma ♬ sonido original – notariabuendia @notariabuendia ¿Has oído hablar de la famosa “cláusula de libre disposición” en los testamentos para evitar pagar el impuesto de sucesiones? . 🚫 ¡Alerta! No caigas en la trampa de los reels ‘virales’ que desinforman. Esa cláusula NO existe. No necesitas inventar nada en tu testamento para disponer del dinero de la herencia y afrontar el impuesto. . 📜 La propia Ley (¡SÍ, la Ley, no un gurú de internet!) permite usar los fondos del causante para pagar el impuesto, siempre que puedas acreditar que eres heredero o legatario. Con los documentos correctos y si hay saldo en la cuenta, es suficiente. . No te dejes llevar por atajos falsos. Infórmate bien, protege tu legado y elige siempre el asesoramiento profesional. . Tú tienes derecho a elegir Notario. Un Notario que te escuche, te acompañe. Tu historia, nuestra firma. ❤️ . #Herencias

«No, no podemos incluir en el testamento una cláusula inventada por algún gurú jurídico, porque es la ley en concreto, el artículo 80.2, apartado tercero del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sucesiones, la que permite disponer del dinero de la cuenta del causante para poder pagar el impuesto de sucesiones», aclara María Cristina Clemente Buendía sobre esta parte de la ley a la que se pueden acoger los herederos para no tener que hacer frente al impuesto de sucesiones.

Para ello, esta notaria experta en la materia también deja claro que tiene que haber dinero en la cuenta del causante y también «acreditar que los herederos son legítimos». Para ello habrá que presentar los siguientes documentos: