Cristina Piaget estalla en ‘GH DÚO’ y amenaza con abandonar: «¡No puedo con las mentiras!»

El pasado domingo 25 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de GH DÚO presentada por Ion Aramendi. En esta entrega, los más fieles seguidores del reality que ahora se desarrolla en la casa de Tres Cantos fueron testigos de cómo Cristina Piaget acabó estallando en directo. Hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de abandonar el salón, al estar harta de las constantes «acusaciones» por parte de la gran mayoría de sus compañeros. «¿Qué cepillo? Adiós, ¡no puedo con las mentiras!», gritó, en repetidas ocasiones, antes de abandonar la estancia en la que se encontraba. De hecho, ¡lo hizo dando un portazo! Lejos de que todo quede ahí, pudimos escuchar a la modelo decir lo siguiente: «Haced lo que tengáis que hacer. No puedo, ¡lo siento! ¡Es un paredón!». De esta forma, daba a entender que empezaba a estar al límite.

Todo comenzó con un enfrentamiento con Anita Williams, después de que no tuviese reparos a la hora de acusar a Cristina Piaget de «tocarle sus cosas». La que fuese participante de la octava edición de La isla de las tentaciones aprovechó la ocasión para dejar algo muy claro: «Si a mí me piden las cosas lo dejo todo». La modelo, por su parte, aseguró que lo que le molestaba realmente era el uso del plural. Fue entonces cuando la catalana enumeró varias pertenencias que Cristina había llegado a coger sin su permiso. Es más, quiso recordarle algo: «Hay más de 80 cámaras en la casa». Un comentario que no pasó desapercibido para la concursante de GH DÚO, que no tardó en replicar a su compañera, visiblemente indignada por la situación: «Eso es mentira». Acto seguido, Ion Aramendi lanzó una pregunta que acabó por incendiar, aún más si cabe, este debate entre ambas.

«¿A alguien le ha cogido sus cosas, aparte de Anita?», preguntó el presentador de la gala de los domingos de GH DÚO. Fue entonces cuando Belén Rodríguez quiso pronunciarse, haciendo saber que la modelo le había cogido no solamente el cepillo del pelo, sino también la mascarilla: «Aquí somos muy tontos para lo que queremos, y muy listos también», aseguró.

Carmen Borrego también añadió a la lista otro cepillo del pelo, lo que hizo que Cristina Piaget estallase como nunca. Tanto es así que optó por marcharse del salón. Lejos de que todo quede ahí, la tensión fue aumentando considerablemente. Hasta tal punto que otros concursantes se vieron afectados por la situación.

Un claro ejemplo lo encontramos en Raquel Salazar que, visiblemente harta por los constantes enfrentamientos con la modelo, acabó entre lágrimas. Todo ello mientras recordó un episodio que tuvo lugar el primer día del reality: «Cuando escondí una raya que tenía del ojo…», explicó. Poco después, Ion Aramendi quiso comentar una noticia con el resto de participantes.

Y es que Cristina Piaget estaba valorando seriamente si abandonar o no el concurso. Con posterioridad, la modelo acudió al confesionario para dar las explicaciones pertinentes y, sobre todo, tranquilizar a la audiencia. No solamente confirmó que no se marchaba de la casa más famosa de Tres Cantos, sino que continuaría con su concurso con total normalidad, a pesar de la tensión constante a la que se enfrenta.