La Fed no descarta una subida de tipos de interés, lo que abriría otra vez el conflicto con Trump

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no descartó en su última reunión del 28 de enero una posible subida de tipos de interés si la inflación se enquista, lo que abriría otra vez el conflicto con el sector que aboga por reducirlos y con el presidente Donald Trump.

«Varios participantes indicaron que habrían apoyado una descripción bilateral de las futuras decisiones del Comité referentes a los tipos, reflejo de la posibilidad de que los ajustes al alza en los tipos pudieran ser apropiados si la inflación se mantiene por encima del nivel objetivo [del 2%]», han explicado las actas de dicho encuentro publicadas este miércoles.

El mismo se saldó con un voto mayoritario de 10 frente a dos por congelar el precio del dinero en el rango del 3,50% al 3,75%, aunque los gobernadores Christopher Waller y Stephen Miran defendieron un recorte de 25 puntos básicos.

El primero figuraba entonces en las quinielas para sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed a partir de mayo, mientras que el segundo fue elegido por Trump para que presionase por rebajar drásticamente los tipos tras quedar vacante el asiento de la dimitida Adriana Kugler.

Las actas muestran también que «varios» de los miembros avisaron de que una flexibilización adicional de los tipos en un contexto de inflación elevada «podría ser malinterpretado como un menor compromiso del FOMC con el objetivo de inflación del 2%».

En este sentido, la «inmensa mayoría» del órgano rector consideró que los riesgos a la baja para el mercado laboral se habían moderado en los últimos meses, mientras que los de un enquistamiento inflacionario habrían permanecido estables, lo que alejaría una eventual bajada de tipos.