Simeone justifica el empate en Brujas: «Es posiblemente el rival más intenso de la Champions»

Diego Pablo Simeone justificó el empate del Atlético de Madrid en la ida del playoff de la Champions League ante el Brujas señalando a su rival como «posiblemente el más intenso de la Champions». Aunque reconoce que deberán «mejorar en todo» de cara a la vuelta, no dudó en recalcar las dificultades que planteó el conjunto belga, pese a que llegaron a contar con dos goles de ventaja al descanso gracias a Julián Álvarez y Lookman.

Destacó de su equipo que «compitió muy bien» y que el partido «no» era «fácil» lidiar, en un estadio donde en esta Champions tampoco han ganado Mónaco, Marsella ni Barcelona. «El partido son los 90 minutos, no son 45 y evidentemente todo va de la mano de lo que va sucediendo. Creo que reaccionamos bien a los dos goles de ellos haciendo el 3-2. Me voy con la sensación de que el equipo compitió muy bien contra un rival que acá no es fácil y sabíamos de las dificultades que nos íbamos a encontrar», apuntó.

«El partido que nos imaginábamos, un partido con un rival posiblemente el más intenso de la Champions, con mucha juventud, con gente que trabaja muy bien y que sabíamos que el partido no iba a ser simple. Y bueno, creo que pasamos un primer tiempo bastante controlado, donde pudimos hacer dos goles y por ahí salir mejor en algún contragolpe que no pudimos hacer progresar de la mejor manera», señaló el entrenador colchonero.

«En el segundo tiempo ellos encontraron el 2-1 rápido, después se metieron en partido, ya no fue lo mismo que en el primer tiempo, ya no atacábamos como lo pudimos hacer en el primer tiempo. Así y todo, se pusieron 2-2, nos pusimos nuevamente en ventaja 3-2 y apareció ese último gol, que fue obviamente una mala interpretación de cómo defender nosotros y ellos aprovecharon la oportunidad que les dimos», añadió Simeone.

Luego analizó si sus pupilos habían merecido un mayor botín. «Si terminaba el primer tiempo y lo veíamos de esa manera, claro que sí; si veíamos el contexto del partido en sí, creo que fue un empate justo y donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron. Y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido», aseveró al respecto.

Después fue preguntado sobre qué hacer de cara al partido de vuelta y el ‘Cholo’ fue tajante: «Mejorar en todo». Y más tarde, bastante serio en la sala de prensa del Jan Breydelstadion, deseó haber lucido una mayor «intensidad defensiva y contundencia ofensiva» cuando tenía el marcador a favor.

«La pregunta es donde uno se quiera poner. Yo me pongo del lado donde jugamos un partido en un campo difícil donde tuvimos ventaja 2-0 y 3-2, el rival empató justamente y la verdad que yo me voy con la tranquilidad que el equipo dio todo. Ahora, después podemos empezar a hablar de todo lo que ustedes quieran para encontrar cualquier crítica que puedan opinar o ver», zanjó.