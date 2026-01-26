Así actúa la NASA cuando un astronauta se pone enfermo en el espacio

Hace unos días, la NASA tuvo que traer de vuelta procedente de la Estación Espacial Internacional a la misión Crew-11 por los problemas de salud de uno de sus cuatro tripulantes. Días después del regreso, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio tuvo que adelantar que mantiene el secreto sobre los problemas médicos de uno de los cuatro astronautas que estuvieron 167 días en órbita y cuya fecha de regreso estaba prevista para el mes de marzo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el protocolo cuando un astronauta se pone enfermo.

«Ayer, 7 de enero, un miembro de la tripulación a bordo de la estación sufrió una afección médica y se encuentra estable. Tras conversaciones con el director de salud y médico, el doctor JD Poke, y con los líderes de la agencia, he decidido que lo mejor para nuestros astronautas es que la tripulación 11 regrese antes de su partida prevista». Así anunció Jared Isaacman, nuevo administrador de la NASA, el regreso anticipado de la misión Crew-11 después de que un astronauta se pusiera enfermo después de 167 días en órbita. Esta fue la primera evacuación médica planificada en 25 años y desde Estados Unidos ya han confirmado que todos los tripulantes están fuera de peligro.

El comandante Zena Cardman, el piloto Michael Fincke y los especialistas Kimiya Yui y Oleg Platonov amerizaron el pasado jueves 15 de enero en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon Endeavour, anticipando su fecha de regreso a la Tierra por los problemas de salud de uno de sus cuatro tripulantes. Esto puso fin al viaje espacial de una tripulación que estuvo cinco meses en el espacio a bordo del laboratorio en la Estación Espacial Internacional, donde realizaron cientos de experimentos científicos y demostraciones tecnológicas. En total recorrieron 71 millones de millas, completando más de 2.670 órbitas alrededor de la Tierra.

El protocolo de la NASA si un astronauta se pone enfermo

Estos cuatro integrantes tuvieron que cumplir con el protocolo que dicta la NASA cuando un astronauta se pone enfermo. Todo bajo un estricto secreto. Estos cuatro tripulantes salieron en camillas para evitar los mareos propios de un viaje aeroespacial, y posteriormente fueron trasladados al puerto más cercano y de ahí en helicóptero al Scripps Memorial Hospital en San Diego para realizar las pruebas correspondientes. Conforme marca el protocolo, acto seguido fueron trasladados al Centro Espacial Johnson situado en Houston.

Según refleja la NASA en su página web acerca del protocolo a seguir cuando un astronauta se pone enfermo, durante el viaje espacial «todos los astronautas reciben capacitación médica y tienen contacto regular con un equipo de médicos que vigilan de cerca su salud desde tierra». Hay que tener en cuenta que la Estación Espacial Internacional tiene su propia farmacia en el espacio, pero en boca de James Polk, director médico y de salud de la NASA, «la mejor manera de realizarla es en tierra, donde contamos con todo el equipo de pruebas médicas». Por ello, en este caso se ha tomado la decisión de traer de vuelta a la misión Crew-11, adelantando su llegada prevista para el mes de marzo.

Y, ¿qué dice el protocolo de la NASA en caso de fallecimiento? El periódico 20 Minutos ha citado un artículo publicado en la divulgación científica The Conversation por Emmanuel Urquieta, profesor de Medicina Espacial y Medicina de Emergencia en Baylor College of Medicine. Este experto en la materia ha dejado por escrito que «si alguien muriera en una misión en la órbita terrestre baja, como a bordo de la Estación Espacial Internacional, la tripulación podría devolver el cuerpo a la Tierra en una cápsula en cuestión de horas».

El protocolo dicta que la persona o personas fallecidas durante un viaje espacial tendrán que ser enviadas a la base aérea de Dover para su procesamiento. En caso de que un astronauta fallezca en una misión en Marte, por ejemplo, «el cuerpo probablemente llegaría a la Tierra junto con la tripulación al final de la misión, lo que ocurriría un par de años después».