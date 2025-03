Los astronautas de la NASA vuelven a casa en la cápsula de SpaceX tras 9 meses en el espacio

Los astronautas de la NASA Barry Wilmore y Sunita Williams han regresado a la Tierra este martes por la tarde a las 22:57 horas en España (17:57 horas en Florida). La transmisión en directo de la NASA ha mostrado a su vehículo llegar a las aguas costeras de Florida. Su regreso pone fin a una larga saga que ha llevado a la agencia a cuestionar la seguridad de los vuelos espaciales tripulados en años. El regreso a la Tierra de Williams y Wilmore tras 286 días en el espacio termina un viaje que comenzó en junio. Se suponía que iba a durar tan solo ocho días. La misión se tuvo que alargar primero semanas y luego meses, mientras los ingenieros resolvían los problemas de la nave espacial de los astronautas, un Boeing Starliner preparado para proporcionar a la NASA otra opción, además de SpaceX, compañía de Elon Musk, para llevar y traer astronautas al espacio.

A finales de enero, se abrió un debate después de que el presidente Donald Trump asegurase que su predecesor Joe Biden había abandonado de manera cruel a Williams y a Wilmore en el espacio. En marzo, Elon Musk, el fundador de SpaceX, explicó entonces que se había ofrecido a traer a la Tierra a los dos astronautas seis meses antes, en otoño, pero que la administración de Biden lo había rechazado por razones políticas.

En agosto, los responsables de la NASA decidieron que la nave Starliner que había llevado a Williams y Wilmore al espacio egresaría vacía. Entonces hicieron que Williams y Wilmore se unieran a la tripulación de la Estación Espacial Internacional y regresaran a la Tierra en una nave espacial de SpaceX, de Elon Musk. Lanzada en septiembre, trajo además a otros dos astronautas – Nick Hague de la NASA y Aleksandr Gorbunov de la agencia espacial rusa – que también regresaron a la Tierra el martes.

Wilmore y Williams son astronautas experimentados, ex pilotos de la Marina. Tras el aterrizaje, cumplen 286 días en la estación espacial y han orbitado la Tierra casi 4.600 veces.

Se esperaba que ese vuelo durara unos días entre el viaje y la estancia en el complejo orbital, pero la Starliner experimentó problemas con los propulsores durante la aproximación a la Estación. Entonces, la NASA retrasó el regreso de la cápsula para investigar el problema. La agencia finalmente decidió retornar Starliner a la Tierra sin tripulación por seguridad el 7 de septiembre, e incorporó a Wilmore y Williams a la misión de larga duración de la Expedición 72 a la Estación Espacial.

#Crew9 will be difficult to spot in the daytime as it reenters Earth’s atmosphere, but if you want to keep an eye out for @SpaceX’s Dragon as it heads home today, we have the map for you. pic.twitter.com/dGmSWXbOyv — NASA (@NASA) March 18, 2025

Este plan preveía que Wilmore y Williams regresaran a Tierra en la nave Freedom, que se lanzó a finales de septiembre en la misión Crew-9 de SpaceX. Freedom solo llevó como tripulantes de ida a Hague y Gorbunov para reservar asientos para los astronautas de Starliner en el viaje de descenso.

We’re getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq — NASA (@NASA) March 18, 2025

Durante su estancia prolongada, Barry Wilmore y Sunita Williams han colaborado en diferentes misiones, y han realizado caminatas espaciales. Sunita William salió al exterior a mediados de enero con su compañero astronauta Nick Hague para realizar reparaciones en la nave. Barry Wilmore y Sunita Williams salieron juntos a finales de mes. Sus tareas incluyeron la reparación del equipo que regula la orientación de la estación, la instalación de filtros de luz en el telescopio de rayos X NICER y la sustitución de un reflector en un adaptador de acoplamiento internacional.

Después de que Wilmore, Williams y otros dos miembros de la tripulación sean recuperados, el grupo viajará al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston para someterse durante varios días a revisiones médicas por parte de cirujanos de vuelo de la agencia.