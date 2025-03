Los astronautas atrapados en el espacio viajan de vuelta a la Tierra 9 meses después

Tras nueve meses atrapados en el espacio, los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams regresan a la Tierra. Ambos han salido de la Estación Espacial Internacional (ISS) a las 6:05 horas de este martes en una nave de SpaceX (Dragon), la empresa de Elon Musk. Los dos miembros de la NASA, conocidos como los astronautas varados en la plataforma -que orbita a 400 kilómetros de la Tierra-, tardarán alrededor de 17 horas en llegar a la costa de Florida, es decir, se les espera poco antes de la medianoche (hora peninsular).

El primer vuelo tripulado de la nave Starliner de Boeing se truncó cuando Butch Wilmore y Suni Williams, de 62 y 59 años, respectivamente, se disponían a volver a la Tierra. El sistema de propulsión comenzó a dar problemas y a consecuencia de ello se registraron fugas de helio. El contratiempo de la Starliner, que previsiblemente iba a regresar una semana después del inicio de su vuelo de prueba, impidió a su tripulación volver a casa en el mes de junio. Y, desde entonces, los astronautas han estado atrapados en el espacio.

La misión espacial de Wilmore y Williams es una de las más mediáticas de la NASA, especialmente por la polémica que ha rodeado al vuelo de la Starliner tras las acusaciones de Donald Trump y Elon Musk a Joe Biden. Los magnates culpaban a su Administración de la mala gestión de la crisis, y la duración del problema, que se ha ido dilatando, sólo ha echado leña al fuego.

La NASA evaluó el pasado año los riesgos de un viaje de vuelta en la cápsula de la nave, pero la agencia espacial tardó 3 meses en tomar una decisión: la cápsula tenía que volver vacía a la Tierra, mientras que sus tripulantes lo harían en una nave Dragon de SpaceX. Esto obligaba a los dos astronautas a permanecer cuatro meses más en la plataforma.

El pasado viernes partió del Centro Espacial Kennedy (Florida) un equipo con dos astronautas de la NASA, otro japonés y uno más ruso (Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi, Kirill Peskov) para dar el relevo a los dos varados. La Crew-10 llegó el domingo y el buen tiempo le ha permitido adelantar el viaje de regreso de la nave de SpaceX, que se ha desacoplado de la Estación Espacial Internacional a las 6:05 horas y entrará en la atmósfera a las 22:11. Ésta es una fase de máxima tensión, dado que la cápsula soporta unas temperaturas altísimas.

Con ellos regresarán también a la costa de Florida el estadounidense Nick Hague y el ruso Aleksandr Gorbunov. Son los tripulantes de la Crew-9, que llegaron en septiembre a la plataforma con dos asientos libres para Wilmore y Williams y con trajes de repuesto para ellos, ya que los que llevaban para la Starliner son incompatibles con la Crew Dragon.

