La nave de Space X ya está en la Estación Internacional para rescatar a los astronautas atrapados

La misión de Space X encargada de rescatar a los dos astronautas estadounidenses que quedaron atrapados en junio en la Estación Espacial Internacional (EEI) ya está en el puesto espacial. De ello ha informado la compañía a través de una publicación difundida en redes sociales.

La nave en cuestión, un Falcon 9 de Space X, fue puesta en órbita el viernes por la noche, y se acopló a la Estación Internacional en torno a las 00:04 horas (hora local), según las informaciones publicadas por la NASA y Space X.

A bordo de la misión viajaban las astronautas de la NASA Anne McClain y Nichole Ayers, el astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial Takuya Onishi y el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov.

