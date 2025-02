El drama de los astronautas que llevan casi 1 año atrapados en el espacio: «Trato de recordar cómo es caminar»

Durante las últimas décadas, los avances en exploración espacial han permitido hazañas extraordinarias, como la llegada del hombre a la Luna o la instalación de la Estación Espacial Internacional (EEI). Sin embargo, más allá del progreso científico y tecnológico, estas misiones conllevan riesgos considerables. En el espacio, cualquier error, por mínimo que sea, puede complicar la vuelta a casa y poner en peligro la vida de los astronautas.

Un caso que ilustra esta realidad es el de Sunita «Suni» Williams y Barry «Butch» Wilmore, dos astronautas que lleva más de 230 días varados en la EEI. Lo que inicialmente estaba previsto como una estancia de una semana se ha convertido en una odisea de meses debido a problemas técnicos con la cápsula Starliner de Boeing, que debía llevarlos de vuelta a la Tierra. Mientras tanto, los astronautas enfrentan desafíos físicos y psicológicos derivados de la microgravedad.

Astronautas varados en el espacio: la espera continúa

El 5 de junio de 2024, Williams y Wilmore llegaron a la EEI a bordo de la cápsula Starliner, en una misión que se esperaba durara apenas ocho días. Sin embargo, poco después, la nave presentó fallos que imposibilitaron su regreso. Ante los riesgos, la cápsula fue enviada de vuelta a la Tierra sin tripulación, dejando a los astronautas atrapados en el espacio.

Desde entonces, la NASA ha intentado coordinar su regreso, pero diversos factores han provocado constantes retrasos. Inicialmente, se esperaba que volvieran en febrero de 2025, pero nuevos inconvenientes han pospuesto la fecha hasta marzo. El resultado dependerá de la llegada de la misión Crew-10 de SpaceX.

Durante todo este tiempo, los astronautas han seguido trabajando en la estación. Recientemente, llevaron a cabo una caminata espacial de más de cinco horas para realizar tareas de mantenimiento y reemplazar una unidad de radio defectuosa. Durante esta salida extravehicular, Williams superó el récord de la exastronauta Peggy Whitson en cuanto a horas acumuladas de caminata espacial por una mujer, sumando un total de 62 horas y 6 minutos.

Efectos de la microgravedad

Uno de los mayores desafíos de una estancia prolongada en el espacio es la exposición constante a la microgravedad. Según datos de la NASA, cada mes que un astronauta pasa en estas condiciones pierde aproximadamente un 1% de densidad ósea. Además, los músculos se debilitan debido a la falta de uso, lo que puede generar problemas de movilidad al regresar a la Tierra.

Williams, en una videollamada con estudiantes de la escuela secundaria Needham en Massachusetts, expresó lo siguiente: «He estado aquí arriba bastante tiempo. Ahora mismo estoy tratando de recordar cómo es caminar. No he caminado. No me he sentado. No me he acostado».

Además de los efectos físicos, la estancia prolongada en el espacio también afecta la salud mental de los astronautas. La sensación de aislamiento y la incertidumbre sobre su regreso pueden generar estrés y ansiedad. Sin embargo, ambos han demostrado una notable capacidad de resiliencia y han mantenido una actitud positiva.

Para sobrellevar la situación, han seguido un régimen de ejercicios para minimizar la pérdida ósea y muscular, han mantenido contacto regular con sus familias y han participado en eventos como la celebración de Año Nuevo desde el espacio.

Vuelta a casa

El regreso de Williams y Wilmore ha estado marcado por contratiempos. En un principio, la NASA planeó su vuelta con la misión Crew-9, pero debido a la necesidad de un traspaso ordenado de la tripulación y a problemas con el lanzamiento de la Crew-10, el regreso se ha pospuesto.

En un comunicado oficial, la NASA informó: «La misión SpaceX Crew-10 de la NASA ahora tiene como objetivo lanzar a cuatro miembros de la tripulación a la Estación Espacial Internacional no antes de finales de marzo de 2025». Esto implica que la tripulación, incluida Williams y Wilmore, deberá permanecer en la EEI hasta que lleguen los reemplazos y puedan llevar a cabo una transición efectiva. Con la nave Starliner de Boeing fuera de juego, la responsabilidad de traer de vuelta a los astronautas queda en manos de SpaceX.

Experience the launch of @NASA’s @SpaceX #Crew10! Digital content creators are invited to register to attend the launch of the Crew-10 mission, liftoff targeted for no earlier than Feb. 2025. Apply before Dec. 16: https://t.co/8pygiIXdBf pic.twitter.com/y296YGhZER — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) December 2, 2024

El caso de Williams y Wilmore refleja los desafíos de los viajes espaciales. Con la vista puesta en futuras misiones a la Luna y Marte, es fundamental seguir estudiando cómo afecta la microgravedad al cuerpo humano y desarrollar tecnologías más seguras para el regreso de las tripulaciones.

Este incidente también ha generado dudas sobre la fiabilidad de las naves espaciales comerciales, como la Starliner de Boeing. Si bien la competencia entre empresas privadas ha impulsado grandes avances en la exploración espacial, este episodio deja claro que la seguridad debe ser una prioridad absoluta en los vuelos tripulados.