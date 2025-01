SpaceX lanza con éxito el SpainSat I, el mejor satélite militar español desde Cabo Cañaveral

El satélite SpainSat NG I, considerado como el mejor satélite militar español y que, además, proporcionará comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, ha sido lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) por la empresa de Elon Musk, SpaceX, durante la madrugada de este jueves. El lanzamiento se había pospuesto un día por el temporal que está asolando EEUU.

El SpainSat NG I, que está orquestado por Hisdesat, la empresa controladora de satélites, ha sido lanzado a la órbita geoestacionaria, a 36.000 kilómetros de la Tierra. El satélite mide 6,7 metros de altura y 2,7 metros de ancho y pesa algo más de seis toneladas, por lo que su traslado a Cabo Cañaveral se llevó a cabo con el avión más grande del mundo, un Antonov.

Hisdesat, además de controlar el SpainSat NG I, lo hará también con su gemelo, el SpainSat NG II, que será lanzado en septiembre u octubre de este 2025. Ya cuando estos satélites estén completamente operativos para febrero de 2026, según la fecha que maneja la compañía, se habrá conseguido sustituir a los actuales SpainSat y XTAR-EUR.

Falcon 9 launches the SpainSat NG I mission to orbit from Florida pic.twitter.com/n4uCtvqocY

— SpaceX (@SpaceX) January 30, 2025