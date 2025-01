La nave Starship de Elon Musk explota sobre el Caribe y fuerza el desvío de aviones

SpaceX, la compañía del magnate Elon Musk, ha lanzado este jueves su cohete Starship 33 por séptima vez desde las instalaciones de Boca Chica (Texas, Estados Unidos), pero el resultado no ha sido el esperado, ya que una parte del cohete ha perdido conexión con el control debido a un «desmontaje rápido», según han señalado desde la empresa aeroespacial. Esto ha ocasionado que esa parte del cohete explotase a 21.137 kilómetros del mar del Caribe, generando una espectacular lluvia de desechos que obligaron a desviar la trayectoria de múltiples aviones comerciales.

La nave debía alcanzar la órbita para desplegar su carga útil, e incluso se esperaba un aterrizaje controlado en una plataforma marítima del océano Índico. Sin embargo, poco después del regreso de Super Heavy, el propulsor de la astronave, la telemetría de Starship desapareció porque «la nave espacial sufrió un desmontaje rápido e imprevisto durante el ascenso», según ha informado la compañía de Musk en la red social X (antes Twitter). También han señalado que los datos iniciales indican que «se produjo un incendio en la sección de popa».

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today’s flight test to better understand root cause.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s…

— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025