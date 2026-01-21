La NASA lo confirma y la ciencia no da crédito: Artemis II llevará astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972

Entre febrero y abril de 2026, la NASA llevará a cabo su primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre baja (LEO) en más de cinco siglos. La tripulación de la Artemis II está compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen (especialista de misión). Estos despegarná a bordo de su nave espacial Orion sobre el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) desde la Plataforma de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión completa durará 10 días.

Actualmente, los equipos están trabajando las 24 horas del día. En diciembre, los ingenieros detectaron un problema con una válvula asociada a la presurización de la escotilla de la cápsula Orion, la reemplazaron y la prueba de presión posterior concluyó con con éxito. También resolvieron una fuga en el equipamiento de apoyo en tierra que forma parte del sistema de carga para presurizar la Orion con gas oxígeno. La preparación final, que tendrá lugar a finales de enero, consistirá en una prueba de combustible previa al lanzamiento.

Misión Artemis II de la NASA

Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, sino que la misión consiste en sobrevolar la Luna para probar todos los sistemas con humanos a bordo NASA. Para ello, la nave dibujará un «8» alrededor del satélite, pasando por su cara oculta y alejándose hasta más de 434.000 kilómetros de la Tierra. Lo más sorprendente es la llamada trayectoria de retorno libre: si tras el impulso inicial algo fallara, la gravedad de la Luna enviaría a los astronautas de vuelta a casa sin que tuvieran que encender los motores.

¿Pero por qué Artemis II no aterrizará en la superficie lunar? «La respuesta corta es porque no tiene la capacidad. Este no es un módulo lunar”, dijo Patty Casas Horn, subdirectora de Análisis de Misiones y Evaluaciones Integradas de la NASA. «A lo largo de la historia de la NASA, todo lo que hacemos conlleva cierto riesgo, por lo que queremos asegurarnos de que ese riesgo sea sensato y solo aceptar el riesgo que sea necesario, dentro de lo razonable. Así que desarrollamos una capacidad, luego la probamos, luego desarrollamos una capacidad, luego la probamos. Y llegaremos a aterrizar en la Luna, pero Artemis II se centra realmente en la tripulación», recoge la CNN.

Y añade: «Ahora, con nuestros cuatro humanos a bordo, probaremos muchas capacidades nuevas que no teníamos disponibles en Artemis I. Por ejemplo, necesitamos mantener la estabilidad térmica del vehículo, ya que necesitan estar cómodos. Pero al añadir personas a una nave espacial, también se añade mucha humedad al aire».

Asimismo, reconoce similitudes entre Artemis II y Apolo 8: «El Apolo 8 entró en órbita lunar, dio 10 vueltas y luego regresó a casa. Ahora no vamos a entrar en órbita lunar; Artemis II es un «retorno libre», lo que significa que una vez que dejamos la órbita terrestre, ya estamos de camino a casa. Simplemente vamos a girar alrededor de la Luna».

Fecha de lanzamiento

Existen varios parámetros principales que establecen la disponibilidad del lanzamiento:

El día y la hora deben permitir que SLS pueda llevar a Orion a una órbita terrestre alta, donde la tripulación y los equipos técnicos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación emprenda su viaje con rumbo a la Luna.

Orion también debe estar en la alineación adecuada con la Tierra y la Luna en el momento del encendido de motores con inyección translunar. Este encendido pone a Orion en rumbo de sobrevolar la Luna y lo coloca en una trayectoria de retorno libre.

La trayectoriadebe garantizar que Orion no esté en la oscuridad durante más de 90 minutos al mismo tiempo, de modo que los paneles solares puedan recibir luz, generar electricidad y mantener la nave dentro de un rango de temperatura óptimo.

Además, la fecha de lanzamiento debe sustentar una trayectoria que permita el perfil de entrada adecuado planificado durante el regreso de Orion a la Tierra.

El período de lanzamiento del 31 de enero al 14 de febrero incluye oportunidades los días 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero. El período del 28 de febrero al 13 de marzo ofrece lanzamientos los días 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo. Por último, el período del 27 de marzo al 10 de abril tiene oportunidades de lanzamiento los días 1, 3, 4, 5 y 6 de abril.

«Nos estamos acercando a la misión Artemis II, y tenemos su lanzamiento a la vuelta de la esquina», dijo Lori Glaze, administradora asociada interina para la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA. «Nos quedan pasos importantes en nuestro camino hacia el lanzamiento, y la seguridad de la tripulación seguirá siendo nuestra principal prioridad en todo momento, a medida que nos acercamos al regreso de la humanidad a la Luna».