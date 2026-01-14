Misión Artemis II: qué es y cómo prepara el regreso de la humanidad a la Luna

Desde que pudimos ver, algunos por tv, otros por rumores, lo de la misión Apolo 17 en 1972, el ser humano no ha vuelto a caminar sobre la Luna. Desde entonces, han pasado más de cincuenta años. Pero hay buenas noticias, la misión Artemis II prepara el camino para que la historia continúe. No aterrizará en la Luna, pero parece ser que muy pronto el hombre camine de nuevo sobre el satélite.

La misión Artemis II

Artemis II la conocemos por ser la segunda misión del conocido programa Artemis de la NASA. Este es un plan ambicioso que pretende, según se nos dice en ámbitos expertos, una presencia humana que se mantenga en la Luna y usar lo aprendido como trampolín para llegar a Marte. La misión pretende trasladar a cuatro astronautas en un viaje histórico de aproximadamente 10 días entorno a nuestra luna.

En otras palabras, Artemis II es la primera prueba con pasajeros para volver a la Luna. Le precedió Artemis I en 2022, un vuelo de prueba sin tripulación. Artemis II servirá para hacer una prueba con personas reales a bordo.

¿Qué es lo que se pretende? Pues es demostrar que los astronautas pueden vivir, trabajar y viajar con seguridad en el espacio profundo dentro de la nueva nave Orion. Esta es impulsada por el gigantesco cohete SLS.

La tripulación

Los elegidos para ir a bordo del cohete son cuatro destacados astronautas que fueron seleccionados entre miles de candidatos. Se buscó que el equipo fuera inclusivo. El comandante de la misión será Reid Wiseman.

Al lado de Wiseman estará el piloto Victor Glover, la primera persona de color en realizar un viaje lunar. También hará presencia Christina Koch como especialista de misión; ella será la primera mujer en ir la Luna. El equipo se completa con Jeremy Hansen, también especialista de misión, de la Agencia Espacial Canadiense; será el primer no estadounidense en viajar en una misión lunar.

El viaje está programado para comenzar en 2026. Despegarán desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo del cohete más potente del mundo, el Space Launch System (SLS), dentro de la cápsula Orion.

La tecnología detrás del viaje

Para salir de la Tierra, Artemis II utilizará el Space Launch System (SLS), el cohete más potente jamás construido por la NASA. Su función es clara: llevar a la tripulación y a la nave más allá de la órbita terrestre baja con la fiabilidad que exige un vuelo tripulado de espacio profundo.

La nave Orion es el «acogedor» hogar de los astronautas durante la misión. No hay problema, está pensada para viajes largos, cuenta con sistemas avanzados de soporte vital, un escudo térmico capaz de resistir una reentrada muy exigente y un módulo de servicio que va a aportar propulsión, electricidad y control ambiental. Artemis II servirá para comprobar que todo esto funciona de verdad cuando hay vidas en juego.

Preparando el regreso humano a la Luna

Aunque no se pise la superficie lunar, Artemis II es una misión clave dentro del programa. Permitirá a la tripulación entrenarse en operaciones reales de espacio profundo y recoger datos sobre cómo afecta este tipo de viaje al cuerpo y la mente humanos.

También será fundamental para afinar protocolos de seguridad y respuesta ante imprevistos. Cada procedimiento probado y cada lección aprendida acercan a la siguiente gran meta: Artemis III, la misión que devolverá a los astronautas a la superficie de la Luna.

Los objetivos

El propósito de Artemis II se resume en una palabra: validación. Cada aspecto de la misión está diseñado para responder interrogantes decisivos. Todo se sintetiza en los siguientes ítems.

La nave como hogar

Es la primera vez que humanos viajarán en la cápsula Orion. ¿Mantendrá una temperatura habitable? ¿Podrá generar aire respirable y eliminar el dióxido de carbono de forma constante durante varios días? ¿Los sistemas de agua y alimentos funcionarán en el espacio profundo? La tripulación probará todo esto en condiciones reales.

El factor humano

Los controladores en Tierra observarán cómo funcionan los sistemas de soporte vital cuando los astronautas hacen ejercicio (consumiendo más oxígeno) y cuando duermen (en modo mínimo). Es un chequeo integral de la “habitabilidad” de la nave.

Navegación y comunicaciones

Las señales de radio tardan segundos en ir y volver a la Tierra, por lo cual hay un retraso en las comunicaciones. La tripulación probará los sistemas de navegación y realizará ejercicios de pilotaje manual; esto permitirá saber si pueden tomar el control en caso de ser necesario.

Desempeño del cohete

Se probará el rendimiento general del cohete SLS y de la nave Orion. Pero uno de los momentos más delicados será el regreso; el escudo térmico de Orion deberá soportar altísimas temperaturas durante la reentrada a la atmósfera terrestre, a velocidades impensables.

Itinerario e importancia

La misión seguirá una ruta inteligente y segura llamada “trayectoria de retorno libre”. Básicamente, usará la gravedad de la Luna como una honda para lanzar la nave de regreso a la Tierra. Esto minimiza la necesidad de encender motores críticos. Si algo falla, la física misma traería a la tripulación a casa.

Artemis II es el puente indispensable entre la prueba de hardware y la misión de aterrizaje (Artemis III). Sería un enorme riesgo intentar descender a la superficie lunar, sin la confirmación de que todo funciona como se espera,. Es la base para dar el siguiente paso.

