Cortes de luz en Madrid del 26 de enero al 1 de febrero: horarios y calles afectadas

Como suele ser costumbre todas las semanas en varias ciudades de España y en sus municipios, Madrid despierta hoy con nuevos cortes de luz que han sido programados por la distribuidora de Iberdrola. No son cortes que sean graves sino que sirven para avanzar en trabajos de mantenimiento y de ahí que se produzcan todas las semanas. Se trata por otro lado, de interrupciones breves, repartidas entre el día de hoy y el viernes, que afectan tanto a barrios de la capital como a localidades como Getafe, Móstoles, Las Rozas o Paracuellos. Aunque la mayoría apenas dura unos minutos, conviene tener clara la franja asignada a cada zona para evitar imprevistos en casa o en el trabajo ya que puede pillarnos por ejemplo preparándonos para ir a trabajar, o cuando ya estamos sentados frente al ordenador en la oficina.

La compañía recuerda que el suministro puede volver antes de la hora prevista, por lo que no recomiendan manipular instalaciones internas mientras dure el intervalo. Con esa advertencia en mente, recopilamos a continuación, todos los cortes de luz en Madrid previstos entre el 26 de enero y el 1 de febrero, con sus horarios y las calles exactas señaladas para cada municipio.

Horarios de los cortes programados

Estos son los cortes programados para esta semana en Madrid:

26 de enero, de 09:00 a 11:00 : El Álamo.

: El Álamo. 26 de enero, de 08:30 a 10:00: Camarma de Esteruelas y Navalcarnero.

Camarma de Esteruelas y Navalcarnero. 26 de enero, de 11:00 a 12:00: Madrid capital (Antonio Salvador, Manuel Muñoz y San Antonio de Padua).

Madrid capital (Antonio Salvador, Manuel Muñoz y San Antonio de Padua). 26 de enero, de 12:00 a 14:00: Parla (calle Florida).

Parla (calle Florida). 27 de enero, franjas continuas entre 07:45 y 17:00 : amplios cortes en Madrid capital (Bravo Murillo, Pedro Villar, Camarena, Illescas), Las Rozas y Boadilla del Monte.

: amplios cortes en Madrid capital (Bravo Murillo, Pedro Villar, Camarena, Illescas), Las Rozas y Boadilla del Monte. 27 de enero, de 08:45 a 10:45: Pinto.

Pinto. 27 de enero, de 09:00 a 11:00: Torrejón de Ardoz (M-206).

Torrejón de Ardoz (M-206). 27 de enero, de 11:05 a 13:00 : Majadahonda (Estrella Polar).

: Majadahonda (Estrella Polar). 28 de enero, desde las 07:15 hasta las 18:00 : Torrejón de Ardoz (Parque Corredor), Arroyomolinos, Colmenarejo, El Molar, Paracuellos de Jarama y Boadilla del Monte.

: Torrejón de Ardoz (Parque Corredor), Arroyomolinos, Colmenarejo, El Molar, Paracuellos de Jarama y Boadilla del Monte. 29 de enero, de 07:30 a 14:00: Móstoles (Plaza Nicaragua), además de cortes amplios en Madrid capital (Camarena, La Masó, Moralzarzal, Valle de Laciana, Yébenes) y Leganés.

Móstoles (Plaza Nicaragua), además de cortes amplios en Madrid capital (Camarena, La Masó, Moralzarzal, Valle de Laciana, Yébenes) y Leganés. 29 de enero, de 09:00 a 12:00: Madrid capital (Real de Pinto, Albino Hernández Lázaro, Arroyo Bueno, Covachuelas, Palomares, Plata y Vieja de Pinto).

Madrid capital (Real de Pinto, Albino Hernández Lázaro, Arroyo Bueno, Covachuelas, Palomares, Plata y Vieja de Pinto). 29 de enero, de 09:00 a 09:20 y de 15:40 a 16:00: Villanueva de la Cañada.

Villanueva de la Cañada. 30 de enero, de 00:30 a 04:00: Cinco Villas / Puentes Viejas.

Cinco Villas / Puentes Viejas. 30 de enero, de 08:30 a 10:30 : Fuenlabrada.

: Fuenlabrada. 30 de enero, de 09:00 a 11:00 : Humanes de Madrid.

: Humanes de Madrid. 31 de enero y 1 de febrero: no se recogen cortes adicionales.

Calles afectadas por municipio

Además de los horarios de los cortes de luz programados en Madrid para esta semana, os dejamos también todas las calles que se van a ver afectadas tanto en la capital como en municipios cercanos:

Madrid capital

Zonas de Carabanchel, Aluche, Villaverde y Mirasierra. Calles: Antonio Salvador, Manuel Muñoz, San Antonio de Padua; Bravo Murillo; Pedro Villar; diferentes tramos de Camarena; Illescas; Cerro del Castañar; La Masó; Moralzarzal; Pico Pasapán; Puerto de Bermeo; Valle de Laciana; Yébenes; Real de Pinto; Albino Hernández Lázaro; Arroyo Bueno; Covachuelas; Palomares; Plata; Vieja de Pinto; Plaza Mayor de Villaverde.

Alcobendas

Calle Granja, Guzmán el Bueno y Sepúlveda.

Arroyomolinos

Calle Vergel.

Boadilla del Monte

Calles Isabel de Valois, Isabel II, Victoria Eugenia de Battenberg; Playa de Quintes, Playa Lanzada, Playa Sabaris y Playa Yas.

Camarma de Esteruelas

Calles Cervantes y Rucio.

Casarrubuelos

Avenida Cantábrico, avenida María de las Mercedes y Juan Ramón Jiménez.

Cinco Villas / Puentes Viejas

Calleja del Palomar, Cañuelo, Fuente, Iglesia, Norte, Saleguillas, Santa Ana, Camino Viejo del Cementerio, carretera M-135, Plaza Mayor.

Colmenarejo

Calle Navarrondilla (varios números y tramos en dos horarios).

El Álamo

Calle Corcho.

El Molar

Peña de la Pala, Navahermosa, Peña del Rey, Prado Redondo y Camino Francia.

Fuenlabrada

Avenida Industria.

Getafe

Calle Santa Bárbara, Plaza Carlos III y Juana Gutiérrez.

Humanes de Madrid

Calle Valdonaire.

Las Rozas

Calles del polígono Europolis: Cabo Rufino Lázaro, I-Interior, K-Posterior, Milán, Montecarlo, Oslo, Praga y Turín; también Escuelas Católicas, Jabonería, Javerianas, San Ignacio de Loyola y Soria.

Leganés

Doctor Mendiguchía Carriche, Mar Mediterráneo, Río Eresma y Río Nervión.

Majadahonda

Estrella Polar y Paseo Satélites.

Móstoles

Plaza Nicaragua (varios números según el tramo horario).

Navalcarnero

Calle Estrella.

Paracuellos de Jarama

Calles Valtibáñez y Valtitiro.

Parla

Calles Florida y Jamaica.

Pinto

Calle Gavilanes.

Torrejón de Ardoz

Carretera M-206 y calles del Parque Corredor.

Villanueva de la Cañada

Calles Borní, Neblí, Pihuelas y urbanización Raya Palancar VI.

Estas son todas las calles afectadas pero la distribuidora también recuerda que estos cortes son orientativos y que, si los trabajos terminan antes, la luz puede volver de inmediato. Por eso insisten en que no se realicen tareas de mantenimiento en instalaciones particulares mientras dure la interrupción, dado que el suministro podría reactivarse sin previo aviso y provocar accidentes. El mensaje es claro ya que se trata de actuaciones necesarias y temporales, y el objetivo es garantizar la seguridad tanto de los técnicos como la de los propios vecinos.