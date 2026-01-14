El gran apagón de la primavera de 2025, que dejó sin suministro eléctrico a millones de hogares en la Península durante horas y evidenció la fragilidad del sistema energético centralizado, marcó un antes y un después para el autoconsumo en España. Este evento disparó las búsquedas de soluciones solares y de almacenamiento doméstico, transformando la percepción ciudadana.

El autoconsumo dejó de verse sólo como un ahorro para convertirse en una garantía de resiliencia e independencia energética. Son las principales conclusiones que revela el InformeSolar 2025, aunque el estudio señala que el ahorro económico continúa siendo la principal motivación para instalar placas solares (65%), factores como la sostenibilidad (12%) y la independencia energética (8%) han ganado peso significativo tras el apagón.

El cambio de mentalidad contrasta significativamente con las conclusiones del InformeSolar 2024. Hace apenas un año, sólo el 22% de los propietarios de viviendas consideraban instalar placas solares, frenados por la bajada de los precios de la energía y la retirada de las ayudas europeas. UNEF registró entonces una ralentización del 31% en el ritmo de instalación en 2024 respecto al 2023.

De la crisis a la oportunidad

El InformeSolar 2025, elaborado por SotySolar en colaboración con UNEF, Huawei, Pontio, BayWa r.e., 8-33 y Clevergy, profundiza en las motivaciones y el comportamiento de los españoles frente a la energía solar. El estudio revela un cambio profundo en las prioridades del consumidor que marca un punto de inflexión para todo el sector.

Las búsquedas relacionadas con energía solar y almacenamiento doméstico alcanzaron niveles récord durante las semanas posteriores al suceso del apagón. Aunque el pico de interés fue temporal, el efecto psicológico permaneció: el usuario medio asoció por primera vez el autoconsumo no sólo con el ahorro, sino con la resiliencia e independencia energética.

«El autoconsumo en España ha dejado de ser una tecnología costosa y minoritaria para convertirse en un electrodoméstico cotidiano, fiable y esencial», destaca José Donoso, CEO de UNEF. «Tras el apagón de 2025, el mercado ha evolucionado de la simple búsqueda de ahorro hacia un modelo de independencia energética total».

Baterías y backup, la dupla perfecta

La necesidad de baterías solares no ha sido estacional tras el apagón. La caída de la Red Eléctrica ha sentado un precedente: un precedente por el autoconsumo más independiente, por el almacenamiento de energía producida en baterías solares y por los sistemas de respaldo backup, creando la dupla perfecta contra la inestabilidad energética.

El consumidor se informa más, contrasta presupuestos y exige garantías, pero también muestra una disposición mayor a invertir en soluciones que le aporten independencia y control. El fenómeno se traduce en un nuevo tipo de cliente: más digital, más informado y más consciente del valor estratégico de la energía.

Las consultas y comparativas online reflejan este cambio de mentalidad. El usuario medio ya no busca sólo «placas solares», sino «soluciones integrales», «instalación llave en mano» o «energía solar con batería». Busca estos términos, entiende y se interesa, los compara y empieza a comprender qué está comprando.

Despegue de la aerotermia

La aerotermia ha experimentado una transformación radical en tan sólo un año. Mientras que en 2024 la mitad de los propietarios consideraba su coste inicial excesivo y había un bajo conocimiento, en 2025 la intención de compra se ha disparado significativamente.

El 66% de quienes ya poseen placas solares planea instalar aerotermia en su hogar en los próximos tres años. Esta tecnología se ha posicionado como un aliado estratégico del autoconsumo, permitiendo reducir drásticamente la dependencia del gas y maximizar el aprovechamiento de la energía solar.

A diferencia de la energía solar, la demanda de aerotermia no depende de factores coyunturales como los precios o las crisis energéticas. Los picos de interés se concentran en los meses fríos y cálidos, coincidiendo con la necesidad de calefacción o refrigeración, pero el interés medio se mantiene estable.

La financiación derriba barreras

El modelo de financiación ha experimentado una transformación radical. Mientras que en 2024 el 73% de los propietarios ignoraba la existencia de ayudas y se mostraba cauto ante la inversión inicial, en 2025 entre el 60% y el 70% de los hogares optan por fórmulas de pago flexible.

Esta cifra alcanza el 80% en proyectos que superan los 10.000 euros o incluyen baterías. El avance se debe a la consolidación de soluciones financieras que eliminan el coste de entrada y ofrecen procesos 100% digitales, permitiendo al usuario comenzar a pagar sus cuotas sólo cuando la instalación ya está operativa.

Socios como Pontio proyectan más de 10.000 instalaciones financiadas en 2026, subrayando cómo las facilidades de pago están derribando barreras y haciendo accesible esta tecnología. La inestabilidad del sector ha provocado que la sociedad priorice la seguridad en sus gastos por encima de otras variables.

Tarifas estables, prioridad ciudadana

El 71% de los españoles prefieren tarifas energéticas estables, posicionando el autoconsumo como una herramienta fundamental para este control de costes. A la hora de elegir instalador, el precio es relevante (45%) pero factores de confianza como las recomendaciones de clientes (25%) y el soporte en trámites y ayudas (20%) ganan terreno.

Esta preferencia por el acompañamiento profesional y la claridad de proceso refleja la demanda de servicios integrales y fiables. El análisis global revela un cambio profundo: el cliente actual ya no busca «quién le instala unas placas», sino quién le acompaña en su transición energética.

«Nuestro trabajo no es sólo vender e instalar placas solares, sino acompañar al cliente durante todo el proceso», afirma José Carlos Díaz Lacaci, CEO de SotySolar. «El 20% de nuestros clientes nos eligen precisamente por ese acompañamiento integral, y eso refuerza nuestra convicción de que el futuro del sector se construye con confianza».

Cataluña lidera con gestión eficiente

El análisis por comunidades autónomas revela que el efecto de los programas de ayuda varía significativamente según cada región. Cataluña destaca como el referente de éxito, con un incremento del 20,6% en el volumen de interesados gracias a la gestión eficiente de sus incentivos locales.

Las subvenciones en esta comunidad operaron como un sólido dinamizador del mercado, atrayendo a un segmento de consumidores con una intención de ejecución ya madura. Este patrón se repite con distintos matices en otras regiones: desde las ayudas a la descarbonización para sustituir calderas por aerotermia en Navarra, hasta los incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía.

El efecto positivo más claro se observa cuando el incentivo se implementa en mercados donde existe ya un alto grado de conocimiento y una intención de compra bien definida. Los incentivos fiscales tienen un impacto directo en el bolsillo del consumidor, mucho más que la escasa compensación económica por devolución de excedentes.

Proyección de crecimiento sostenido

Según un estudio realizado por AFRY para SotySolar, se espera un ritmo de instalación sostenido de aproximadamente 1GW/año hasta llegar a una potencia instalada de 14-16 GW en 2030, por debajo de los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).

El mercado del autoconsumo atraviesa una etapa de consolidación tras varios años de crecimiento exponencial. Aunque el ritmo de nuevas instalaciones se ha moderado tras los picos de 2022 y 2023, la demanda se mantiene sólida, impulsada por la rentabilidad y la seguridad de suministro.

Las soluciones híbridas que integran fotovoltaica, baterías y aerotermia se consolidan como el formato preferido por quienes buscan eficiencia energética global y autosuficiencia.

El camino hacia la electrificación de la demanda es irreversible, y España tiene todas las condiciones para liderarlo: abundante sol, tecnología madura, financiación accesible y una sociedad cada vez más consciente y comprometida.