Cuándo es el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur: horario de los cuartos del Open de Australia 2026 y dónde ver por TV en directo gratis el partido

El Open de Australia 2026 entra en su recta final y estos cuartos de final tienen preparados un apasionante Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur que se disputará en la Rod Laver Arena. El tenista murciano espera poder llevarse el triunfo en este choque tan complicado para poder plantarse en unas semifinales donde se tendría que ver las caras ante el ganador del Learner Tien – Alexander Zverev. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en Melbourne.

Cuándo se juega el partido Carlos Alcaraz vs Álex de Miñaur en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia 2026, eliminatoria en la que se enfrentará a un duro rival como es Álex de Miñaur, que jugará en casa y eso podría darle un plus de motivación para imponerse al número 1 del ranking de la ATP. El tenista murciano comenzó este primer Grand Slam del año superando al tenista local Adam Walton por 6-3, 7-6 y 6-2, mientras que en segunda ronda se cargó a Yannick Hanfmann (7-6, 6-3 y 6-2), en tercera a Corentin Moutet con un contundente 6-2, 6-4 y 6-1. Su última víctima fue el estadounidense Tommy Paul, del que se deshizo en tres sets (7-6, 6-4 y 7-5).

El objetivo de Carlos Alcaraz continúa siendo el de conquistar este Grand Slam que se celebra en Melbourne, ya que hay que recordar que es el único de los cuatro grandes que le falta en su palmarés. Hay que destacar también que Rafa Nadal, con dos entorchados en el Open de Australia, es el único español que ha conseguido levantar este trofeo, por lo que Carlitos espera poder sumarse a ese selecto club.

La organización de este Grand Slam que se está celebrando en Melbourne ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026 para este martes 27 de enero. Todavía no se ha anunciado el orden oficial de juego, por lo que habrá que estar pendientes para ver en qué horario colocan el choque que jugará el murciano frente al australiano.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

El año 2026 parece estar arrancando de cara para Carlos Alcaraz, ya que está avanzando en este Open de Australia 2026 con gran contundencia. El objetivo del tenista murciano es conservar el número uno del ranking de la ATP durante los próximos meses e intentar conseguir ese hito que es ganar los cuatro Grand Slam del año. Sabe que no será nada fácil, pero todo puede ocurrir en esta nueva aventura con Samuel López como entrenador tras separarse de Juan Carlos Ferrero.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026 se jugará este martes 27 de noviembre. Habría que destacar que estos dos tenistas se han enfrentado en cinco ocasiones y el murciano lleva pleno de victorias. En 2025 se vieron las caras en tres ocasiones y ahora el de El Palmar tiene entre ceja y ceja sumar un triunfo más a sus enfrentamientos particulares.

Dónde ver el Open de Australia 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en este primer Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene disponible en diferentes plataformas como HBO Max o Movistar+, entre otros. Estos operadores son de pago, por lo que habrá que tenerlos contratados para ver todo lo que ocurra en Melbourne, lo que se traduce en el que encuentro que se juega en la Rod Laver Arena no se verá gratis por TV.

Todos los aficionados que siguen incondicionalmente al joven tenista de El Palmar y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur correspondiente a los cuartos de final del Open de Australia 2026 a través de las aplicaciones de HBO Max, Eurosport o Movistar+. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como tablets, teléfonos móviles o smarts TVs. Las páginas webs de estos medios también estarán disponibles para que todos sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que suceda en el choque disputado en Melbourne.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este Grand Slam del año, donde ya sólo queda compitiendo el murciano en el cuadro individual. Una vez acabe el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026 publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde tierras australianas.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur del Open de Australia 2026

Todos los amantes de este deporte que no vayan a poder ver este apasionante Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur de los cuartos de final del Open de Australia 2026 por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online pueden estar tranquilos, ya que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero podrían conectar con Melbourne para narrar lo que esté sucediendo en este choque de la Rod Laver Arena.