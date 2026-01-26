700 metros y piscina: la increíble casa de Castelldefels que este ex jugador del Barça acaba de vender

El ex futbolista croata Iván Rakitic, que desarrolló una parte fundamental de su carrera en el FC Barcelona y en el Sevilla FC, ha conseguido cerrar la venta de la vivienda que poseía en Castelldefels, en la que residió durante su etapa en la capital catalana. La operación se ha materializado después de que el inmueble permaneciera cerca de cinco años en el mercado, un periodo prolongado que refleja tanto el elevado nivel de la propiedad como la complejidad del segmento inmobiliario de lujo en la zona. La casa ha sido adquirida por un empresario belga, miembro de una de las familias con mayor patrimonio de su país, por un importe ligeramente inferior a los tres millones de euros.

La venta ha sido gestionada por la inmobiliaria Century 21 Zona Alta de Barcelona, una oficina que abrió sus puertas el pasado mes de mayo y que ha logrado cerrar una de las operaciones más destacadas de su corta trayectoria. La transacción consolida la posición de Castelldefels como uno de los enclaves residenciales más demandados por compradores internacionales con alto poder adquisitivo, atraídos por la proximidad a Barcelona, las vistas al mar y un entorno residencial de alto nivel.

Todos los detalles sobre la vivienda

La propiedad, de aproximadamente 700 metros cuadrados construidos, se distribuye en tres plantas y un semisótano, todos ellos comunicados mediante un ascensor privado. El diseño del inmueble combina amplitud, luminosidad y una clara orientación hacia el exterior, con vistas abiertas tanto al mar como a la montaña, uno de los principales atractivos de la zona.

En la planta baja se encuentra un amplio comedor con techos de gran altura y salida directa a la terraza, desde la que se accede a una piscina exterior infinita y climatizada. Desde este espacio principal se disfrutan vistas despejadas al mar, un elemento diferencial en este tipo de propiedades. La cocina, independiente, también cuenta con acceso directo a la zona exterior, lo que refuerza la funcionalidad de la vivienda para un uso familiar y social.

La primera planta alberga dos habitaciones exteriores y dos suites completas con baño propio. En el pasillo de esta planta destaca una lámpara de cristal de cinco metros de altura, diseñada a medida, que actúa como pieza central y aporta un carácter singular al conjunto de la vivienda.

En la segunda planta se sitúa la máster suite, concebida como un espacio independiente y de gran privacidad. Incluye un dormitorio principal con vistas, un vestidor doble y un baño equipado con bañera de hidromasaje. Desde esta estancia se accede a una terraza de unos 40 metros cuadrados, con panorámicas tanto al mar Mediterráneo como a la montaña de Castelldefels, una combinación poco habitual incluso en el mercado de alto standing.

El semisótano completa el conjunto con un garaje privado con capacidad para cuatro o cinco vehículos y un amplio trastero, diseñado para poder adaptarse como gimnasio, sala de cine o espacio multifuncional según las necesidades del propietario.

¿Qué ha pasado con Century 21?

La operación se enmarca en el crecimiento sostenido de Century 21 en España. La firma, fundada en Estados Unidos en 1971, opera bajo un modelo de franquicias y se ha consolidado como la mayor red inmobiliaria del mundo. Actualmente está presente en 80 países, con cerca de 10.000 oficinas y más de 130.000 agentes a nivel global.

En el mercado español, Century 21 cuenta con 64 oficinas repartidas por el territorio nacional, de las cuales 20 se sitúan en Barcelona, 11 en la provincia de Málaga y 8 en Madrid. Los resultados económicos reflejan una evolución al alza: durante el primer semestre de 2025 la compañía facturó 14 millones de euros, lo que supone un incremento del 15 % respecto al mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre de 2025 alcanzó los 7,6 millones de euros, a la espera de cerrar el ejercicio completo.

En 2024, la inmobiliaria cerró con una facturación de 29,1 millones de euros, un 13 % más que en 2023, cifras que confirman la fortaleza de la marca en un contexto de ajuste y selectividad en el sector inmobiliario, especialmente en el segmento de viviendas de alto valor.

La nueva vida de Rakitic

Tras colgar las botas, Iván Rakitic reparte actualmente su vida entre Sevilla y Split. En la capital andaluza mantiene un fuerte vínculo personal, ya que fue allí donde conoció a su esposa, Raquel Mauri, durante su primera etapa como jugador del Sevilla FC. En Croacia, por su parte, desempeña el cargo de asistente en la dirección deportiva del Hajduk Split, club en el que también disputó su último año como futbolista profesional.

Antes de su retirada definitiva, Rakitic regresó al Sevilla en una segunda etapa y vivió una breve experiencia en la liga saudí, defendiendo los colores del Al-Shabab. Su transición al ámbito de la gestión deportiva ha sido progresiva y coherente con su trayectoria, manteniéndose vinculado al fútbol desde una perspectiva más estratégica.

Paralelamente a su nueva etapa profesional, el exinternacional croata ha impulsado proyectos empresariales fuera del terreno de juego. Entre ellos destaca la creación de la marca de vinos Cría Cuervos, fundada junto a otros socios, entre los que se encuentra el futbolista Lucas Vázquez. La firma comercializa vinos con denominación de origen de La Rioja y también Albariño, con una gama de precios que oscila entre los 10 y los 20 euros.