El dulce más icónico de España guarda un giro surrealista: Salvador Dalí fue quien diseñó su logotipo y pocos lo saben

Si hablamos de dulces icónicos de España, seguro que Chupa Chups es uno de los primeros que se te vienen a la mente. Pero, ¿sabías que su logo lo creó Salvador Dalí en el año 1969? Un diseño que no sólo capturó a la perfección la esencia de la marca, sino que además marcó un antes y un después en la forma de concebir la identidad visual. La forma, la combinación de colores y la ubicación del logo contribuyó al éxito de Chupa Chups en todo el mundo.

El origen de la marca se remonta al año 1958 de la mano de Enric Bernat, un empresario catalán de Villamayor (Asturias), quien quería ofrecer un caramelo más práctico a los niños, y para ello tuvo la idea de ponerle un palito. En un principio, el producto se vendió bajo el nombre «Chups», y en 1961 cambió oficialmente a «Chupa Chups».

El curioso origen del logo de Chupa-Chups

El diseño de Dalí potenció la presencia de la marca en el mundo de la publicidad. La primera campaña con este logotipo incluyó el eslogan en catalán «És rodó i dura molt, Chupa Chups» («Es redondo y dura mucho, Chupa Chups»). Esta estrategia comercial ayudó a que se expandiera internacionalmente y llegara a a países como Japón en 1977, Estados Unidos en 1980, Alemania en 1982, Rusia en 1989, China en 1994 y México en 1996.

Asimismo, el el logo de Chupa Chups se convirtió en un referente cultural. Famosos como Johan Cruyff, Mariah Carey, Rivaldo o Giorgio Armani han aparecido públicamente con este dulce. Incluso los astronautas rusos llevaron Chupa Chups a la estación espacial Mir en 1995.

El diseño de Salvador Dalí

En 1969, la empresa de Enric Bernat contrató a Salvador Dalí para que creara un diseño que ayudara a expandir la marca internacionalmente. El artista tardó sólo una hora en realizar el nuevo diseño, pero su impacto permanece hasta el día de hoy, más de medio siglo después. El artista introdujo tres elementos clave: el uso del color rojo sobre un fondo amarillo, la forma de flor que rodea la marca y la ubicación del logo en la parte superior del envoltorio. Este detalle permitió que el producto fuera más visible frente a la competencia y le dotó de una gran personalidad.

«Estábamos creciendo, mucho, y vimos necesario un cambio de logo. ¿A quién llamamos? A Salvador Dalí, Salvi para los amigos. Como era de esperar, el peculiar artista surrealista se apartó de lo convencional y diseñó el logo de la margarita en una servilleta de papel. Sí, sí, como lees. Y en un plis plas, creó uno de los logos más emblemáticos de todos los tiempos. Si por algo lo consideramos un genio», detalla la compañía en su web.

