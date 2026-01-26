Revolución en las casas con gatos y alérgicos: el avance científico que permite que vivas con tu mascota

Según diversos estudios, 1 de cada 5 adultos es alérgico a los gatos. El responsable se llama Fel d1, una proteína presente sobre todo en la piel, las glándulas sebáceas y la saliva. Para hacer frente a esta situación, Nestlé Purina ha lanzado al mercado Pro Plan LiveClear, «el primer y único alimento para gatos en el mundo diseñado para reducir los alérgenos en el pelo del gato». Después de más de una década de investigación, «en Purina estamos convencidos de que una nutrición innovadora es la base para construir una salud y bienestar a largo plazo de nuestros perros y gatos», explica Patricia de la Gala, veterinaria de Purina.

Y añade: «La clave de Pro Plan LiveClear es que es una proteína derivada del huevo que se encuentra en el rebozado del alimento. Durante la masticación, mientras el gato se alimenta, este anticuerpo anti-Fel d 1 (IgY, inmunoglobulina procedente de la yema de huevo) se une al Fel d 1 y lo neutraliza antes de que llegue a su pelaje con el acicalamiento. El abordaje del producto no fue bloquear la producción natural del Fel d 1, sino neutralizarlo, para reducir la carga alergénica. El gato seguirá produciendo Fel d 1 en su saliva».

El alimento diseñado para reducir los alérgenos del pelo del gato

Pro Plan LiveClear ha puesto a la venta un alimento capaz de reducir de manera efectiva los alérgenos presentes en el pelo de los gatos, sin modificar su fisiología ni comprometer su bienestar. La clave está en una roteína específica derivada del huevo que neutraliza el Fel d 1 en la boca del gato durante la masticación y antes de que llegue a su pelaje.

Estudios clínicos realizados por Purina y publicados en Immunity, Inflammation & Disease demuestran que, tras tres semanas de alimentación diaria con Pro Plan LiveClear, el 97% de los gatos presentó una disminución promedio del 47% del Fel d 1 activo en su pelaje.

Patricia de la Gala señala que «la sensibilidad a los alérgenos felinos no es una barrera para quien quiera tener un gato, ya que con el conocimiento, el apoyo médico y veterinario y ajustes en el entorno es posible convivir con un gato siendo sensible a los alérgenos en su pelo y mantener una relación afectiva y profunda con el animal».

Este alimento cuida la salud urinaria en gatos esterilizados gracias una combinación de nutrientes que incluye antioxidantes, arginina y ácidos grasos omega-3. Asimismo, ayuda a mantener un peso corporal ideal gracias a un contenido elevado de proteína, fibra añadida y contenido bajo de hidratos de carbono.

Composición

La composición del producto incluye pavo (16%), proteína de pavo deshidratada, arroz, proteína de soja en polvo, proteína de guisantes, grasa de cerdo, harina de proteínas de maíz, almidón de maíz, raíz de achicoria deshidratada (2%), sustancias minerales, huevo deshidratado, subproducto aromatizante, harina de yema de huevo (0,6%), aceite de pescado y levadura.

En cuanto a los aditivos nutricionales, aporta por kilogramo 35.500 UI de vitamina A, 1.000 UI de vitamina D3, 670 UI de vitamina E y 140 mg de vitamina C, además de minerales como hierro (150 mg), yodo (2,4 mg), cobre (16 mg), manganeso (58 mg), zinc (140 mg) y selenio (0,17 mg). Los componentes analíticos muestran un 40,0 % de proteína bruta, un 20,0 % de grasa bruta, un 7,5 % de ceniza bruta, un 1,5 % de fibra bruta y un contenido de DHA del 0,05 %.

«Gracias a esta innovación, muchas personas podrán retomar una relación cercana con sus gatos, sin comprometer su salud ni la del animal. Además, otras podrán considerar tener un gato en casa, disfrutando de su compañía y mejorando su bienestar en el hogar», declara Sònia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España.

Mercado de alimentación para mascotas

Según datos de Statista, el mercado de alimentación para mascotas produjo en 2024 más de 866 millones de kilos de alimentos para animales de compañía en España. La cifra supone la mayor producción del país desde 2019 y un incremento interanual del 9,2%. Asimismo, la producción podría continuar su tendencia al alza en los próximos años, hasta alcanzar los 1.000 millones de kilos en 2029. Sin embargo, según datos del Ministerio de Agricultura de España, en los últimos 15 años el sector ha perdido más de 200 empresas dedicadas la alimentación para animales de compañía.

Por otro lado, según datos publicados en el último barómetro de la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC), los españoles se gastan 159 euros mensuales de media en el cuidado de un perro y 143 euros en el caso de los gatos. La alimentación es el gasto principal, con un desembolso de 66 euros mensuales en el caso de los perros y de 56 euros en el caso de los gatos.

Para los gatos, el gasto mensual promedio es de 143 euros, distribuidos de la siguiente manera: el 37% en alimentación, el 22% en servicios veterinarios, el 16% en seguros, el 9% en cuidados estéticos, el 8% en productos de higiene, el 7% en juguetes y accesorios, y el 1% en regalos navideños