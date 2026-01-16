Tu perro no se reboza en el césped porque esté feliz: ésta es la verdadera explicación de los veterinarios

Si tienes un perro como mascota, seguro que en más de una ocasión has vivido esta escena: vas paseando con él tranquilamente por el parque y, de un momento a otro, se tira al suelo y empieza a revolcarse en la hierba. Se trata de un comportamiento muy habitual entre nuestros compañeros de cuatro patas, y Nicole Ellis, adiestradora profesional certificada y autora especializada en comportamiento canino, asegura que es completamente normal e inofensivo.

«Es como un enorme rascador para ellos, así que les encanta frotarse. ¿Por qué no iban a querer hacerlo?». Ésta es una de las principales razones por las que los perros se revuelcan en la hierba sobre su espalda. Quizá simplemente les pique y necesiten rascarse, pero, en este caso, es importante revisarles bien la piel y el pelaje para asegurarnos de que no tienen parásitos.

¿Por qué el perro se revuelva en la hierba?

Aunque los perros llevan mucho tiempo conviviendo con nosotros, conservan muchos instintos de sus antepasados salvajes. En este contexto, el hecho de revolcarse en el suelo no es un simple capricho ni una forma de mostrar su disconformidad ante una orden, sino una conducta profundamente arraigada en su biología.

Además, en el lenguaje corporal de estos animales, tumbarse boca arriba y frotarse la espalda expresa bienestar, sumisión y relajación. Esto explica por qué este comportamiento suele aparecer en momentos en los que el perro se muestra tranquilo y disfrutando, como un paseo por el parque.

Por otro lado, cabe recordar que «el olfato es la principal forma que tienen los perros de entender el mundo». Teniendo esto en cuenta, hay ciertos olores que, aunque a nosotros nos parezcan desagradables, pueden resultar atractivos para nuestras mascotas. Así, revolcarse en aquellos lugares donde han percibido olores fuertes es una manera de interactuar con esa información y estimular su mente.

La mayoría de personas asocia el marcaje territorial con la orina, pero los perros tienen otras formas de hacerlo. Cuando se revuelcan en el suelo, transfieren su olor corporal y «están diciendo que eso es suyo». Estas situaciones son completamente normales y no hay nada por lo que preocuparse.

Sin embargo, conviene prestar atención a determinados signos de alerta: el perro se revuelca de manera constante y compulsiva, tiene zonas sin pelo, bultos o heridas y el comportamiento se acompaña de signos de dolor. En estos casos, es esencial acudir al veterinario a la mayor brevedad para descartar problemas de salud.

