Los veterinarios piden que le des esto a tu perro: es una fuente de proteínas magras

La alimentación de las mascotas es un aspecto crucial para su salud y bienestar. Cada vez más veterinarios recomiendan añadir a la dieta de los perros recetas ricas en proteínas magras, esenciales para el correcto funcionamiento de su organismo. Una de las opciones más destacadas combina verduras, pescado, hígado y carne, especialmente diseñada para perros con buen estado de salud y cuya actividad sea moderada. Sin embargo, con algunas variaciones se puede adaptar a perros más activos. Si realmente te preocupa la salud de tu perro, toma nota de esta fuente de proteínas magras para ofrecerle un equilibrio nutricional completo.

Para esta receta, las fuentes de proteínas recomendadas son ternera, hígado y caballa. La ternera es una carne roja con más contenido graso que las carnes blancas, así que si tu mascota tiene el estómago sensible, reduce la cantidad y aumenta la de caballa (que ofrece ácidos grasos Omega-3) y la de hígado (rica en vitaminas A y D y hierro). Los expertos también recomiendan incluir alga Ascophyllum nodosum, la cual aporta minerales esenciales como el yodo. Asimismo, es recomendable el uso de aceites vegetales como el de coco o el de lino, los cuales quilibran los ácidos grasos omega 3 y 6.

⚠️ Esta receta está diseñada para perros SANOS y con actividad baja, pero si tu perro es medianamente activo, esta misma receta te servirá para 6 días en vez de 7. Si tiene actividad muy alta, te dará para unos 5 días ⚠️ Esta receta está pensada para unos días. Lo óptimo a largo plazo es ir variando proteínas y verduras para asegurar un equilibrio completo, y si lo haces de forma recurrente, añadir un mix de vitaminas y minerales (podemos recomendarte algunos) para no quedarnos cortos de ninguno de ellos. Y si tienes alga ascophyllum en casa, ¡añádela! Es una estupenda fuente de yodo. En este caso el aceite de lino o de coco sería ligeramente más adecuado para un buen balance de omegas 3 y 6 La ternera es una proteína más grasa que las carnes blancas. Si tu perro es delicado de estómago, reduce la cantidad de ternera e incrementa la de caballa y calabaza OJO ‼️ Si estás pensando en alimentar así a tu perro de forma muy habitual, lo ideal es hacerlo de la mano de un nutricionista canino para que todo esté 100% adaptado a sus necesidades específicas.

Más allá de las proteínas, esta receta también incluye verduras ricas en fibra y vitaminas y bajas en calorías, como la zanahoria y la calabaza. Por lo tanto, la combinación de carne, pescado y verduras permite que el animal tenga una alimentación natural y equilibrada. Éstas son las cantidades semanales recomendadas por peso del perro:

Para un perro de 5 kg, se recomiendan 466 g de carne, 70 g de hígado, 116 g de caballa, 186 g de calabacín y 116 g de zanahoria.

Para 10 kg, la receta indica 933 g de carne, 140 g de hígado, 233 g de caballa, 373 g de calabacín y 233 g de zanahoria.

Un perro de 15 kg debería consumir 1.400 g de carne, 210 g de hígado, 350 g de caballa, 560 g de calabacín y 350 g de zanahoria.

Para 20 kg, la dosis semanal sería de 1.866 g de carne, 280 g de hígado, 466 g de caballa, 746 g de calabacín y 466 g de zanahoria.

Para perros de 25 kg, se aconseja 2.333 g de carne, 350 g de hígado, 583 g de caballa, 933 g de calabacín y 583 g de zanahoria.

Un perro de 30 kg necesitará 2.800 g de carne, 420 g de hígado, 700 g de caballa, 1.120 g de calabacín y 700 g de zanahoria.

Para 35 kg, las cantidades semanales son 3.266 g de carne, 490 g de hígado, 816 g de caballa, 1.306 g de calabacín y 816 g de zanahoria.

Finalmente, para perros de 40 kg, se recomiendan 3.733 g de carne, 560 g de hígado, 933 g de caballa, 1.493 g de calabacín y 933 g de zanahoria.

Una receta con un alto contenido en proteínas magras para aquellos dueños que quieren ofrecer a su perro un alimento natural, completo y equilibrado. El objetivo es reducir la ingesta de productos ultraprocesados, controlar la cantidad de nutrientes que ingiere el animal, cuidando su salud a corto y largo plazo y manteniendo su vitalidad.