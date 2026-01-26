El entorno de Julio Iglesias sospecha que las denunciantes no convencieron a la Fiscalía: «No hablaban como las actrices que contrató Escolar”

La Fiscalía archivó el caso contra Julio Iglesias apenas un día después de interrogar a las dos denunciantes. Los interrogatorios se realizaron los días 21 y 22 de enero sin que la defensa del cantante fuera notificada ni pudiera estar presente. Fuentes cercanas a Julio Iglesias tienen una teoría clara sobre la rapidez del archivo: «Las denunciantes —una colombiana y otra brasileña— no eran tan convincentes como las actrices que habían contratado Univisión y elDiario.es para hacerles creer que eran las propias chicas».

La referencia es al reportaje del diario de Ignacio Escolar y al medio estadounidense donde actrices profesionales pusieron voz a los testimonios de las supuestas víctimas, creando una narrativa dramática que no se correspondía con la realidad.

El reportaje coordinado por elDiario.es y Univisión utilizó actrices para representar a las denunciantes en las secuencias dramatizadas. Estas profesionales transmitían emoción, dolor, trauma… Todo estaba milimetrado para generar el máximo impacto emocional.

Pero cuando la fiscal Marta Durántez se encontró frente a las denunciantes reales, mediante videoconferencia los días 21 y 22 de enero, la experiencia fue muy diferente. No había dramaturgia. No había edición. No había guion ensayado con periodistas. Solo estaban ellas, sus contradicciones y una fiscal que, por mucho que quisiera creer el relato, se topó con la cruda realidad de testimonios que «no parecían muy consistentes», según afirman estas mismas fuentes.

«La jugada les salió mal», explican desde el entorno de Julio Iglesias. La estrategia de la Fiscalía era clara: impedir que la defensa del cantante estuviera presente en los interrogatorios (por eso le negaron la personación) para que las denunciantes pudieran declarar libremente, sin la presión de tener enfrente a los abogados del acusado.

Por mucho que la fiscal Marta Durántez hubiera querido continuar la investigación, los testimonios de las denunciantes presentaban problemas insalvables que no se podían pasar por alto.

«Laura», la primera denunciante, tendría que explicar por qué enviaba mensajes afectuosos a Julio Iglesias años después de los supuestos abusos: «Te quiero», «siempre te recuerdo con cariño». «Rebeca», la segunda, también tiene sus propios mensajes comprometedores: «Lo quiero mucho, señor», «Espero que esté muy bien», «Estoy a la orden».

Pero las contradicciones de «Rebeca» van mucho más allá. Tendría que explicar la cuenta de OnlyFans con contenido sexual producido precisamente en la mansión que describe como «casita del terror». Y los viajes de lujo a Courchevel, Ibiza y Canadá documentados en sus redes sociales, cuando simultáneamente declaraba no tener dinero ni para pagar 15 dólares de terapia psicológica. Y todo esto no son especulaciones de la defensa. Son hechos documentados con mensajes de WhatsApp, publicaciones de Instagram y registros verificables, todos destapados por OKDIARIO.