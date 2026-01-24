Las mentiras de ‘eldiario.es’: dice que la investigación llevó tres años pero la entrevista de Univision con la ex empleada es de hace cuatro meses

La información de eldiario.es y de Univision Noticias sobre los supuestos abusos sexuales de Julio Iglesias a dos ex empleadas comenzó a investigarse, supuestamente, hace tres años, según aseguran desde el periódico. Sin embargo, una de las denunciantes cuyo testimonio sustenta la investigación no concedió la primera entrevista a eldiario.es hasta octubre de 2024, y a Univision Noticias hasta septiembre de 2025, hace apenas cuatro meses.

Así lo afirma el propio medio hispanoamericano en una de sus noticias sobre las presuntas agresiones publicada el 13 de enero titulada Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias. En dicha noticia, en la que revela la investigación, el medio asegura que el cantante llamó a «Rebeca» -nombre ficticio con el que se identifica una de las denunciantes- después de que ella le escribiera por Whatsapp, «pero ella no pudo responder». Y afirma que «en octubre de 2024 le dio la primera entrevista a eldiario.es, y en septiembre de 2025 a Univision Noticias».

Así todo, de poco les ha valido porque la Fiscalía de Audiencia Nacional ha decidido este viernes archivar las denuncias «por falta de juridicción en España». Ambos medios han sustentado su investigación en las declaraciones de las dos ex trabajadoras, que describen cómo el cantante español abusó sexualmente de ellas en reiteradas ocasiones. Tanto eldiario.es como Univision Noticias han insistido en que la investigación de esta historia se ha alargado por tres años, sin embargo, no obtuvieron los testimonios que componen el grueso de sus publicaciones hasta hace poco más de un año. Cuatro meses en el caso del medio hispanoamericano.

Las acusaciones contra Julio Iglesias comenzaron a perder fuelle después de que OKDIARIO haya revelado algunos mensajes de Whatsapp que las ex trabajadoras enviaron al cantante después de los supuestos abusos sexuales. «Rebeca» por ejemplo, mantenía una relación cordial con Iglesias y su equipo dos años después de dejar su empleo en la casa del artista.

Los mensajes, fechados entre octubre de 2022 y mayo de 2023, contradicen el relato de terror y vejaciones que «Rebeca» presenta en su denuncia. En enero de 2023, la ex empleada escribía a una asistente de Julio Iglesias manifestando su deseo de ver al cantante: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí».

El 26 de marzo de 2023, «Rebeca» escribió a Julio Iglesias: «Holaaa señor 👋 Espero no molestarlo con mi breve mensaje. Sólo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, y decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden! Att: [XXX]».

La expresión «lo quiero mucho» resulta poco comprensible viniendo de una persona que, según su propio testimonio ante la Fiscalía, fue violada repetidamente por Julio Iglesias durante meses. Según su relato, el cantante la penetró contra su voluntad, la abofeteó, la insultó y la coaccionó para participar en encuentros sexuales con una de sus asistentes mientras él se masturbaba dando instrucciones. Dos meses después, el 25 de mayo de 2023, volvió a contactar al cantante: «Holaaaaaa», «Como estas Señor?», «Espero usted este muy bien!!!». Los mensajes fueron enviados en 2023, dos años después de que «Rebeca» dejara su empleo con Julio Iglesias en 2021. En ese momento, ya no existía relación laboral entre ambos, «Rebeca» no vivía en las propiedades del cantante y residía en República Dominicana.

Las expresiones utilizadas en los mensajes —»lo quiero mucho», «estoy a la orden», «mandarle un fuerte abrazo»— fueron enviadas por iniciativa propia de la denunciante, sin que mediara ningún contacto previo por parte de Julio Iglesias.