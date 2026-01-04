Lucía, la pediatra que lanza un serio aviso sobre los caramelos de la Cabalgata de Reyes: «Hay cosas más seguras»

Las cabalgatas de Reyes volverán a ser las grandes protagonistas en toda España mañana lunes 5 de enero. Una tradición que a todas las familias les encanta, especialmente cuando desde las carrozas de los Reyes Magos lanzan caramelos que los niños recogen del suelo con auténtico entusiasmo. Sin embargo, no todos miran esta costumbre con la misma tranquilidad. La pediatra Lucía Galán, muy conocida en redes como @luciamipediatra, ha vuelto a poner sobre la mesa un riesgo que cada año pasa desapercibido y que tiene que ver con esos caramelos pequeños (y además duros) por los que muchas veces se apuesta en las cabalgatas de Reyes Magos. Y lo ha hecho con un mensaje muy directo dirigido a ayuntamientos e instituciones, acompañado de una imagen que se ha viralizado en cuestión de horas.

En su publicación, que ha dado a conocer en Instagram, Galán recuerda algo que muchas familias han vivido sin llegar a contarlo: un niño pequeño que se agacha, coge un caramelo duro, se lo lleva a la boca y, en cuestión de segundos, la fiesta puede convertirse en un momento de angustia. La combinación de multitudes, ruido y falta de visibilidad hace que estos riesgos aumenten justo cuando más distraídos están los adultos. Por eso pide que se reconsideren los obsequios que se lanzan desde las carrozas. El debate no es nuevo, pero este año su mensaje ha tenido especial eco. La pediatra acumula miles de seguidores y su advertencia ha encontrado rápidamente apoyo entre madres, padres y profesionales sanitarios. Pero también ha generado críticas de quienes creen que estas propuestas suponen un exceso de protección. En cualquier caso, la conversación está ahí, y su objetivo es claro: evitar titulares que nadie quiere volver a leer.

Lucía, la pediatra que lanza un aviso sobre los caramelos de la Cabalgata de Reyes

El mensaje publicado es contundente. «Niños pequeños corriendo, multitud de gente, caramelos duros y celebración. Es la tormenta perfecta para que tengamos un gran susto». La pediatra Lucía Galán insiste en que no se trata de una exageración. Los atragantamientos provocados por alimentos duros son uno de los accidentes más frecuentes en la primera infancia, y en un evento multitudinario la rápida intervención es más complicada.

La imagen que acompaña su post, en tono muy claro y directo, incluye una frase que resume su petición: «Por favor, no regalen caramelos en la Cabalgata de Reyes. Hay alternativas más seguras». Según cuenta, el año pasado asistió a una cabalgata en la que en lugar de caramelos se lanzaban pelotas de gomaespuma, pequeños peluches, bolsas de gusanitos y otros objetos festivos. El ambiente fue el mismo de siempre, pero sin sobresaltos.

View this post on Instagram A post shared by Lucía mi pediatra. (@luciamipediatra)

Alternativas que ya se están probando en algunos municipios

El argumento de la pediatra no pasa por eliminar la ilusión del reparto de regalos, sino por modificar el formato. Los ejemplos que menciona son sencillos, económicos y fáciles de implementar: juguetes pequeños, chuches blandas, espuma, peluches o cualquier detalle que no suponga un riesgo de atragantamiento.

La clave, explica, no está en el reparto controlado, sino en lo que ocurre cuando el caramelo cae al suelo. En una cabalgata, un adulto puede perder de vista un segundo al niño mientras atiende a otro hijo, mientras se mueve la gente o simplemente mientras disfruta del desfile. Ese tiempo es suficiente para que un pequeño coja un caramelo sin que nadie lo vea. Cada año, recuerda Galán, se atienden urgencias derivadas de situaciones así.

Apoyos, críticas y un debate que crece cada Navidad

La mayoría de reacciones al mensaje de Galán sobre los caramelos en las cabalgatas de Reyes han sido positivas. Muchas personas han agradecido que alguien con su experiencia y visibilidad hable abiertamente de un tema que suele pasar inadvertido. Otras han compartido situaciones propias, algunas vividas en primera persona en cabalgatas recientes. Quienes la apoyan insisten en que la fiesta no pierde magia por cambiar el tipo de obsequios lanzados.

También han aparecido las críticas. Algunos usuarios consideran que este tipo de advertencias suponen «sobreproteger» a los niños y que se están perdiendo tradiciones que forman parte de la memoria colectiva. Frases como «nos estamos convirtiendo en una sociedad de niños de cristal» han aparecido en los comentarios, aunque en menor número que los apoyos.

En la descripción de su post, Galán lanza un reto: «¿Me ayudáis a que este mensaje llegue a quien toma este tipo de decisiones?» Y concluye con un deseo sencillo que resume su postura: «Por unas Navidades seguras y en paz».

No parece que lo pide sea tan descabellado, la propuesta de la pediatra no pretende eliminar la emoción de la cabalgata, sino reforzar la seguridad en un entorno donde los riesgos aumentan por la falta de control. Desde su experiencia clínica, insiste en que un pequeño cambio en la organización puede evitar una desgracia.