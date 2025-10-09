No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 8 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 271 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria han sido testigos de cómo Ana no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para acusar a Úrsula. Ésta, por su parte, es interrogada por la Santa Hermandad. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Tomás ha querido hacer una firme petición a Luisa.

Y todo con la intención de que se las apañe para meterle en la casa grande, y hacerlo a la mayor brevedad posible. Consciente de que no le quedan muchas más opciones, la cocinera se ve en la obligación de engañar a Atanasio para tratar de conseguir ese objetivo. Por si fuera poco, un sorprendente e inesperado carruaje llega a Valle ha traído de vuelta a alguien del pasado. Se trata de un personaje que, de una manera u otra, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Es un hecho que esta tercera temporada no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 272 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 9 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Adriana y Rafael se despiden de una persona que, durante un tiempo, les ha ayudado muchísimo. Todo ello mientras la Casa Grande recibe a un excepcional invitado.

Por si fuera poco, seremos testigos de cómo ni José Luis ni Victoria están pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Todo ello mientras, en la Casa Pequeña, el calvario de Luisa continúa su curso. Sobre todo cuando Tomás acude a ella con otra petición que va a dar mucho de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.