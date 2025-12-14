Gamarra carga contra el «cinismo» de los socios de Sánchez: «Son unos vendidos»

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, acusa a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez de «amparar y sostener» al «sanchismo». «Se han vendido por un puñado de monedas de oro para mantenerse en el poder ellos también», ha sentenciado Gamarra este domingo, retratando su «cinismo», ya que ahora lo critican, pero «son ellos los que lo están manteniendo» en el Ejecutivo.

Gamarra ha subrayado que los socios de Sánchez, incluido Sumar, «no crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje si, teniendo en su mano poder cambiar este gobierno, no lo hacen». «No valen palabras vacías porque no están exigiendo responsabilidades ni explicaciones, ni están forzando ningún tipo de situación, ni apoyan que comparezca el presidente del Gobierno la próxima semana en el Congreso. Unas palabras huecas que no van acompañadas de hechos no sirven absolutamente de nada», insiste.

Gamarra se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en Terrassa (Barcelona), al asistir a un homenaje al concejal popular de Viladecavalls (Barcelona) Paco Cano Consuegra, asesinado por ETA el año 2000.

Retoques estéticos

Además, ha advertido a la líder de Sumar y vicepresidenta segunda que «el Gobierno no se cambia, como dice Yolanda Díaz, haciendo unos retoques estéticos». «No. Porque la corrupción está dentro del sanchismo», ha recalcado, en referencia al «no podemos seguir así», con el que ha amenazado este viernes Yolanda Díaz a Sánchez, tras los registros de la UCO de la Guardia Civil y las detenciones relacionadas con la trama del PSOE.

Un discurso casi calcado al que Díaz ya pronunció hace seis meses tras la dimisión del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán por su implicación en la trama corrupta. Y ante el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ha instado este sábado a que se deje de «lamentaciones» y se ponga a «trabajar mucho».

La popular ha destacado que «estamos ante un Gobierno que está KO por la espiral de corrupción y de acoso sexual en la que el sanchismo está envolviendo la vida política en nuestro país», pero que el Ejecutivo responde a esta situación con una «huida hacia delante».

Además, ha denunciado que 13 ministros y Sánchez se han borrado de la sesión de control en el Senado del próximo martes «para no dar explicaciones» y esconderse de los escándalos. «Podrán huir de una sesión de control, pero no van a huir ni de la Justicia, ni de las urnas», ha espetado Gamarra.

Asimismo, ha puesto el foco en que España «está sumida constantemente en denuncias de acoso y de abuso sexual que sontapadas» por parte del Gobierno de Sánchez y su partido.

El sanchismo «protege a los acosadores»

«Estamos viendo cómo se está produciendo el mayor retroceso en la historia del feminismo en nuestro país», ha incidido Gamarra, señalando que Sánchez «pasará a la historia por tener el Gobierno que menos hizo por las mujeres, que más las desprotegió y que más hizo por retroceder en la lucha contra la violencia y el acoso sexual, porque el sanchismo protege a los acosadores mientras aísla y ataca a las mujeres que denuncian».

Gamarra también ha denunciado que el sanchismo «encubre a los acosadores porque son los hombres del presidente, como Salazar, el presidente de la Diputación de Lugo o el número dos del PSOE en Valencia». «A las mujeres víctimas que denuncian las aíslan, las dejan solas y las abandonan», ha criticado.

Asimismo, le parece «indignante» que, «en la tarea de aislar a estas mujeres» estén participando algunas dirigentes del PSOE y del Gobierno de Sánchez, como María Jesús Montero, número dos del partido y «máxima responsable de los canales de denuncia internos», o Pilar Alegría, ministra de Educación. «Lideraban una caza de brujas contra las mujeres que osaban denunciar los acosos», apunta.

También ve cinismo en Sánchez por «encubrir a los acosadores mientras aislaban a las víctimas». En este sentido, ha asegurado que todos los instrumentos que tiene Sánchez a su alcance «los degrada y los pervierte» porque «el protocolo contra el acoso dentro de sus filas lo ha utilizado para proteger a los acosadores y aislar a las mujeres que denunciaban».

Plan preconcebido para enriquecerse

Gamarra ha asegurado, asimismo, que cuando Sánchez llegó a la Moncloa, «ya tenían un plan preconcebido para enriquecerse a costa de los españoles a través de la corrupción». «Decían que llegaban al Gobierno para acabar con la corrupción, pero desde el primer momento que llegaron comenzó la corrupción sanchista sin descanso», ha precisado, haciendo hincapié en que «todo lo que tiene que ver con la corrupción es el sanchismo, del primero al último».

«Por eso les renta tanto estar en el poder, porque desde el primer momento llegaron con ese objetivo», ha indicado, en alusión a las declaraciones de Sánchez este domingo en un acto de campaña de las elecciones a la Junta de Extremadura, en el que el presidente del Gobierno se ha presentado como el abanderado del feminismo y la «transparencia» entre escándalos por acoso y corrupción y ha asegurado a los españoles «les renta» este Gobierno, descartando convocar elecciones.

Por su parte, Gamarra ha vaticinado que «la dignidad de este país la veremos en las urnas cuando se pueda votar».