La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asestado un zasca este sábado a su homóloga en Trabajo Yolanda Díaz: le insta a que se deje de «lamentaciones» y se centre «en trabajar mucho en su ministerio». Robles se ha pronunciado así después de que la líder de Sumar haya pedido una remodelación del Gobierno tras los casos de corrupción y acoso sexual en torno al PSOE.

Díaz sorprendió este viernes al amenazar a Sánchez tras los registros de la UCO de la Guardia Civil y las detenciones relacionadas con la trama del PSOE. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo utilizó en su llamamiento una frase, «no podemos continuar así», en un discurso casi calcado al que pronunció seis meses atrás tras la dimisión del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por su implicación en la trama corrupta. Ante ello, las reacciones no tardaron en llegar.

«Vuelve a enfadarse mucho, pero sin soltar el sillón», le replicó la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

«Yo lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar», le ha espetado, por su parte, Robles, destacando que supone que la ministra de Trabajo «tendrá mucho que trabajar en su ministerio». «Yo tengo mucho que trabajar en el mío, trabajando por la seguridad, por la paz en España y en el mundo», ha añadido.

«Por lo tanto, yo lo que le recomiendo a la señora Díaz, lo que los ciudadanos nos piden, es que trabajemos», ha sostenido Robles en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados con motivo de las jornadas de puertas abiertas, destacando que «determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido». «Trabajo, trabajo, trabajo y tolerancia cero contra la corrupción», ha apuntado Robles.

«No queremos corruptos, no queremos machistas», ha subrayado la ministra, y ha animado a denunciar «a cualquier mujer que se sienta agraviada, ofendida» porque «nos va a tener a todas las mujeres detrás». «Los ciudadanos nos piden que trabajemos, que trabajemos y trabajemos. Así, que el que lo haya hecho, que la pague», ha sentenciado.

Ataques a los jueces

Además, la ministra de Defensa, que es magistrada en servicios especiales, ha hecho hincapié en que «hay que apoyar al máximo la Justicia para que dilucide responsabilidades».

En la lista de magistrados crucificados por la izquierda política y social porque no le gustan sus resoluciones -la Justicia deja de ser justa, a su juicio, cuando les afecta- se encuentran los jueces que han condenado al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y por la difusión de una nota informativa de la Fiscalía.

Yolanda Díaz llamó a movilizarse contra el Supremo tras la condena a García Ortiz. «Se cree impune», ha afirmado, en referencia al Alto Tribunal, al tiempo que ha asegurado que García Ortiz «es inocente» y «un grandísimo profesional».

Díaz acusa a un sector de los jueces de haber «tomado parte» en la causa «vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes». «Ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país», afirma la vicepresidenta segunda del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

En la lista de jueces atacados por ciertos políticos también se encuentran los del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia del procés; Juan Carlos Peinado, por investigar a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez; y Beatriz Biedma, por investigar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Entre otros también está Manuel García-Castellón, magistrado emérito de la Audiencia Nacional, quien sufrió ataques en el ejercicio de su profesión a raíz de elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina.