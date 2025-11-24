Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, llama a movilizarse contra el Supremo: «Se cree impune»

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha llamado este lunes a movilizarse contra el Tribunal Supremo después de la condena a Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. «Se cree impune», ha afirmado, en referencia al Alto Tribunal, al tiempo que asegura que García Ortiz «es inocente» y «un grandísimo profesional».

La líder de Sumar ha lamentado la dimisión de García Ortiz, producida en la mañana del lunes, y ha descrito al ex fiscal general del Estado como «un hombre bueno», tras ser condenado por el Supremo. Asimismo, Díaz llama a la sociedad española a movilizarse ante una «parte de la judicatura» que se «cree impune» y ha, dice, vulnerado el principio de separación de poderes.

«Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado. Un grandísimo profesional ha dimitido hoy, ha dimitido hoy un hombre que es inocente y creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión», ha manifestado Yolanda Díaz en declaraciones a los medios a su llegada al acto de conmemoración del 40º aniversario de las Escuelas Taller-Programa TándEM: Transformando vidas.

Díaz acusa a un sector de los jueces de haber «tomado parte» en la causa «vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes». «Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país», ha zanjado la vicepresidenta segunda del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Dimite García Ortiz

A primera hora del lunes, Álvaro García Ortiz ha presentado su dimisión como fiscal general del Estado, días después de ser condenado por el Supremo a dos años de habilitación para el cargo que ocupaba, en relación con un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una carta remitida al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, García Ortiz anuncia su renuncia al cargo de fiscal general del Estado en «profundo respeto a las resoluciones judiciales» tras la sentencia del Supremo. Por ende, transmite que ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad». Además, el ya ex fiscal general señala que tiene «el convencimiento de haber servido fielmente a la institución con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».