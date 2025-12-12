«No podemos seguir así»: Yolanda Díaz amenaza a Sánchez con la misma frase 6 meses después

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sorprendido este viernes al amenazar a Pedro Sánchez tras los registros de la UCO de la Guardia Civil y las detenciones relacionadas con la trama del PSOE. La también ministra de Trabajo ha utilizado una frase, «no podemos continuar así», como parte de un discurso casi calcado al que pronunció seis meses atrás tras la dimisión del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por su implicación en la trama corrupta.

En cuestión de minutos, las reacciones al discurso de Díaz se han ido acumulando, incluso desde bandos contrarios. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha criticado a la líder de Sumar, de la que ha dicho que «vuelve a enfadarse mucho pero sin soltar el sillón». Con este mensaje, Muñoz se ha referido, entre otras comparecencias de Díaz, a la que realizó tras la dimisión de Cerdán el 12 de junio, cuando pronunció palabras iguales a las utilizadas este viernes.

«La honradez comunista…», ha añadido Muñoz y, precisamente, uno de los pesos pesados del ascenso de Podemos, Pablo Echenique, también ha reaccionado al discurso de Díaz. «Cada seis meses dice lo mismo con la misma sobreactuación. Luego no pasa absolutamente nada y, como consecuencia a la ausencia de consecuencias, ella no hace nada tampoco. Seis meses después, volverá a decir lo mismo», ha castigado el podemita, junto con un vídeo que demuestra los dos discursos calcados de la vicepresidenta del Gobierno, con medio año de diferencia.

Yolanda Díaz aseguró que «la legislatura necesita ya un punto de inflexión, un punto y aparte» tras la dimisión de Santos Cerdán, que se produjo el 12 de junio. «Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo», comunicaba la líder de Sumar, junto a un «no podemos continuar así» que sonará familiar, ya que ha vuelto a utilizarlo este viernes en una entrevista en La Sexta.

Las dos caras de Díaz

A la pregunta de Antonio García Ferreras, presentador del programa Al Rojo Vivo, sobre si «se puede continuar así» al respecto de la legislatura y de la situación que vive el Gobierno por la corrupción que acorrala al PSOE, Díaz ha contestado con un rotundo «así no». A continuación, ha dicho que «se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas, hay un punto y aparte y toca actuar». Ese punto y aparte que destacó en junio y que, a la vista está, no obligó a que se produjera a pesar de la amenaza.

«Nuestra opinión, mi opinión es que así no se puede continuar. Esto es muy grave, basta ya, no estamos en el mes de julio, el deterioro es mayúsculo», ha añadido Díaz en un discurso prácticamente igual y en el que ha añadido que resulta «insoportable» la situación que se vive con el PSOE. «Es la corrupción, son los puteros, es el machismo, es el hastío, no se puede más», ha criticado, duramente, Yolanda Díaz, aunque la hemeroteca se encarga de retratarla y adelantar que, como sucediera tras la dimisión de Cerdán, se trata de un brindis al sol por parte de Sumar y no de una amenaza en firme.