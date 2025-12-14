Noel Serna, alcalde socialista del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, una localidad de unos 860 vecinos, se ha dado de baja en el PSOE tras la acumulación de casos de corrupción y acoso sexual: «Hasta aquí, ya basta». Serna dio el portazo el pasado viernes, tras 20 años afiliado al PSOE y Juventudes Socialistas.

Lo hizo tras conocerse la apertura de un expediente informativo interno al senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal del partido, Javier Izquierdo, ante las denuncias que apuntan que ha tenido «comportamientos machistas». Izquierdo presentó el pasado jueves su dimisión.

Con él, suman cinco los casos de acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas, junto a los de Toni González, número dos del PSOE en Valencia y número dos del PSOE en Valencia; José Tomé, presidente socialista de la Diputación de Lugo; Paco Salazar, ex alto cargo en Moncloa y Ferraz y uno de los candidatos a sustituir a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE; y Antonio Navarro, líder del partido en Torremolinos (Málaga).

Serna, que lleva cinco años de alcalde de Montemayor de forma intermitente, entiende que «España necesita al PSOE, que es un partido de Estado». Plantea su salida como un «toque de atención» para que cambie el rumbo. Ahora, el regidor seguirá como independiente para cumplir con sus compromisos con los vecinos.

Noel Serna sostiene que aunque ahora le ha tocado al PSOE y antes lo fue al PP, no se puede dejar que por unos pocos se enturbie la política. Afirma que ha echado en falta más información por parte de su partido y un reconocimiento de lo que se ha hecho mal, «con sinceridad». «Ya está bien, hay que decir hasta aquí», sentencia este regidor.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este domingo de feminismo y «transparencia» en plena oleada de escándalos de acoso sexual y corrupción. Sánchez ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber «cometido errores», pero afirma que a los españoles «les renta este Gobierno» y descarta convocar elecciones.

En la prensa extrajera por los escándalos

La prensa extranjera se vuelto a hacer eco esta semana de los escándalos del Gobierno de Sánchez. Esta vez, The Guardian ha destacado las denuncias por acoso sexual contra los dirigentes socialistas, retratando el falso «compromiso con el feminismo» del presidente.

El diario británico ha subrayado la contradicción entre el compromiso declarado de Sánchez con la «igualdad» y la tardanza en la gestión de las denuncias internas por acoso sexual. Según recoge The Guardian, el PSOE reconoció que varias quejas habían sido «ignoradas» durante «cinco meses», atribuyendo parte de la demora a un «problema informático» en su sistema interno, que impidió que las denuncias fueran atendidas con la «rapidez necesaria».

Desde que asumió la presidencia en 2018, Sánchez había formado un gabinete compuesto con 11 mujeres y seis hombres, asegurando que su Ejecutivo reflejaba el «compromiso del partido con los cambios sociales y la igualdad». Ahora, siete años después, las recientes denuncias han puesto en duda gestión interna del PSOE.