El ‘caso Salazar’ y el encarcelamiento de Ábalos y Koldo desarman al PSOE en el Parlament balear

Al menos en cuatro ocasiones durante la sesión de control al Govern de Marga Prohens el grupo socialista ha tenido que escuchar todo tipo de alusiones populares tanto al escándalo por el caso Salazar como al ingreso en prisión del ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, que llegaron tras el paso por la penitenciaría del ex mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán.

La ausencia del portavoz del grupo socialista en el Parlament balear, Iago Negueruela, en el pleno de este martes no ha alterado la estrategia popular en la sesión de control al Govern, trufada de preguntas y ataques socialistas. Sin embargo, al PSOE se le ha presentado hoy uno de esos días en los que vas a por lana y sales trasquilado. Al frente del grupo de diputados socialistas en el Parlament balear estaba precisamente un miembro de la Ejecutiva Federal del partido: Marc Pons.

Al menos en cuatro ocasiones, miembros del Govern de Marga Prohens (PP) han respondido a la habitual retahíla de críticas socialistas o con el silencio socialista ante el caso Salazar o con los 4 millones de euros malgastados en la trama corrupta de las mascarillas que no servían para nada.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, y la consellera de Salud, Manuela García, han sido los elegidos para recordarle al grupo socialista cuál es la situación de su partido en Madrid, y en concreto en Moncloa y en la calle Ferraz. No ha habido respuesta socialista en ninguno de los casos.

La titular de la cartera de Salud lo tenía más fácil porque a ella se le escrutaban algunas supuestas deficiencias en el ámbito sanitario. La respuesta era sencilla sólo recordando que el Govern de izquierdas de Francina Armengol dilapidó más de 4 millones de euros en las mascarillas fake que compró a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama corrupta que tenía detrás a Víctor de Aldama.

Los dirigentes del PSOE balear siguen desaprovechando la ocasión de pronunciarse o posicionarse ante la inacción de la dirección del partido y del propio Pedro Sánchez ante el escándalo desatado por el caso Salazar y las denuncias internas por acoso sexual que pesan sobre él.

El silencio mantenido desde que estalló el escándalo y hasta el día de hoy se puede interpretar como que el PSOE balear no forma ni formará parte del frente interno en el partido que exige acudir a la Fiscalía por este caso que afecta a una persona del entorno más próximo del secretario general.