Silencio cómplice del PSOE balear ante la inacción de Ferraz en el escándalo del ‘caso Salazar’

Los dirigentes del PSOE balear han desaprovechado este viernes la ocasión de pronunciarse ante la inacción de la dirección del partido y del propio Pedro Sánchez ante el escándalo desatado por el caso Salazar y las denuncias internas por acoso sexual que pesan sobre él.

El silencio mantenido hoy hasta en cuatro oportunidades apunta a que el PSOE balear no forma ni formará parte del frente interno en el partido que exige acudir a la Fiscalía por este caso que afecta a una persona del entorno más próximo del secretario general.

Un comunicado del miembro de la Ejecutiva Federal, Marc Pons, una rueda de Prensa de la diputada Mercedes Garrido, otra comparecencia ante los medios de los socialistas de Calvià y la negativa a responder a las preguntas de OKBALEARES sobre este asunto se han saldado este viernes con un cómplice silencio de los socialistas baleares sobre la crisis interna que vive el PSOE por el escándalo que salpica a Francisco Salazar en el que varias dirigentes territoriales sí han mostrado su incomodidad por la inacción de Ferraz pidiendo al mismo tiempo que se dé traslado de este asunto a la Fiscalía.

Llama especialmente la atención el silencio de la responsable de Igualdad del partido en Baleares, la ex diputada socialista Silvia Cano, que acapara una amplia hemeroteca de intervenciones de carácter hiperfeminista. Silencio cómplice sobre lo que sucedió, sobre lo que sucede y sobre su participación o no en la reunión nocturna del miércoles de todas las responsables territoriales de igualdad.

En lugar de valorar la crisis, los socialistas de Baleares han considerado que hoy era más importante hablar de la Ley balear de Puertos, de un centro de Día en Calvià o del estado de salud del pacto PP-Vox en las islas.

Y es que el PSOE de Pedro Sánchez sigue protegiendo a quien fuera uno de sus más estrechos colaboradores, Francisco Salazar, de las denuncias de acoso sexual y se niega a llevar su caso ante la Fiscalía. El político socialista estuvo a punto de ser nombrado como sucesor de los dos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y, posteriormente, Santos Cerdán, ambos han pasado por la cárcel del Soto del Real tras el estallido de la trama de corrupción socialista en el seno del Ejecutivo y del partido.

El PSOE admite ahora que se ha cometido un error y que se han gestionado mal las denuncias de dos militantes socialistas contra Salazar por acoso sexual. Reconocen que se debió haber gestionado el caso con más diligencia, pero inciden en que no se ha intentado ocultar nada de este caso. Además, han prometido máxima transparencia en los próximos días para solucionar el asunto ante el revuelo generado.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha exigido al comité antiacoso del PSOE que eleve «de manera inmediata» ante la Fiscalía las denuncias de acoso remitidas al partido por parte de las víctimas de Salazar. Sin embargo, Ferraz evita, de momento, presentar las acusaciones ante la Fiscalía para que, si procediera, se juzgara penalmente a Salazar.