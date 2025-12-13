‘Eurovisión Junior 2025’: horario y cómo ver en directo el festival (online y tv)

Después de meses de preparaciones, por fin, este sábado 13 de diciembre, se emitirá en La 1 de Televisión Española Eurovisión Junior 2025. El popular certamen musical se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en la opción ideal de muchas jóvenes estrellas de poder darse a conocer en la industria musical. Un festival donde las mejores voces de los países europeos compiten por alzarse con el ansiado premio. Una aventura muy especial que Gonzalo Pinillos no ha querido perderse. De hecho, ha sido presentado como el candidato español a representar a nuestro país sobre el escenario con su apuesta musical.

El representante español es un joven madrileño, de 14 años, que cuenta con una amplia trayectoria en musicales. Y es que, ha formado parte de obras como Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist. Un talento que no pasó desapercibido por el equipo de RTVE. Y es que, el niño logró superar a 270 candidatos en el proceso de selección. Una participación muy exitosa que lo ha llevado a presentarse ante el mundo en un certamen tan importante como Eurovisión Junior 2025. Y es que, el representante alzará su voz al ritmo de Érase una vez (Once Upon a Time).

Una de las grandes novedades de este año es que habrá más participantes. Pues, serán 18 los países que presenten su candidatura en el festival. De esta manera, volveremos a ver, como ha sucedido hasta la fecha, a Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, España, Francia, Georgia (anfitrión), Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania. A ellos se unirán Montenegro, Croacia y Azerbaiyán. Eso sí, entre las bajas, se encuentra Alemania y Estonia.

Horario y cómo ver ‘Eurovisión Junior 2025’

Como comentábamos en líneas anteriores, Eurovisión Junior 2025 tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre. Un encuentro que tendrá lugar en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia. Asimismo, estará presentada por David Aladashvili y Liza Tsiklauri. Una gala que aterrizará bajo el lema United by Music, el cual busca unir a los jóvenes artistas europeos en torno a la música.

Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual.

Para poder ver la gala por el móvil, la tablet o el ordenador será necesario descargarse la app de RTVE Play. Seguidamente, y tras tener un usuario y una contraseña, se podrá ver el contenido en directo. Una alternativa muy útil para todo aquellos que no puedan ver el programa por la televisión o desde casa. Por otro lado, el sistema de votación sigue siendo el habitual: 50% jurado profesional y 50% público online. Además, los fans podrán votar por su propio país.