El Mallorca cambia el chip: objetivo Copa del Rey. El equipo de Arrasate se enfrenta mañana al Deportivo, tercer clasificado en Segunda Division, que viene de sufrir una inesperada y dolorosa derrota en casa ante la Real Sociedad B. Los bermellones volverán a tirar de los menos habituales, como en las anteriores eliminatorias, sólo que en esta ocasión bastante más justificado ante el partido de Liga del próximo viernes en Mestalla ante el Valencia.

El Deportivo de Antonio Hidalgo presentaba una tarjeta de visita casi impecable en su estadio de Riazor, pero ha sido tocarle el Mallorca en el sorteo de Copa y caer en picado. Primero fue el Castellón el que se impuso 1-3 y ayer los gallegos sufrieron su segunda derrota consecutiva en casa ante la Real Sociedad B, que había perdido todos sus partidos como visitante hasta que visitó el sábado La Coruña.

Arrasate no puede contar con Omar Mascarell, héroe el sábado ante el Elche, pero tiene al resto disponible salvo a Morlanes, que tuvo que retirarse lesionado. No obstante, hay que asumir que jugarán los suplentes, por lo que el equipo inicial puede ser el formado por Bergstrom, Mateu Morey, David López, Kumbulla, Lato, Antonio Sánchez, Samú Costa, Pablo Torre, Asano, Abdón y Llabrés.

Aunque la prioridad del club es evidentemente la Liga, nadie le hace ascos a una clasificación para octavos de final de la Copa del Rey, lo que dejaría al equipo a tan sólo cuatro partidos de una nueva finalísima. La Copa es un torneo que está muy arraigado en el mallorquinismo, como demuestran el título logrado en 2003 y los subcampeonatos de 1991, 1998 y 2024, y cuanto más se pueda avanzar en la competición, mucho mejor. Por eso irán convocados todos los titulares, o la mayoría de ellos, por si es necesaria su intervención en algún momento del complicado choque de mañana.