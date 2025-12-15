Alerta máxima por lluvias en la zona cero de la DANA: peligro importante de inundaciones

Valencia y Castellón siguen en alerta roja por «chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta». La AEMET avisa de peligro extraordinario de inundaciones por precipitaciones acumuladas que pueden ser de hasta 250 mm en la zona cero de la DANA. En toda la Comunidad Valenciana se ha decretado la alerta roja, naranja y amarilla para este lunes 15 de diciembre. En la provincia de Valencia se ha suspendido la actividad en colegios y universidades.

Valencia sigue en alerta roja por fuertes lluvias y peligro de inundaciones. Después de un domingo en el que también se decretaron todas las alertas e incluso se avisó a los ciudadanos con el ES-Alert, la AEMET avisa para este lunes 15 de diciembre. En las últimas horas, las fuertes precipitaciones fueron a parar al mar y se espera que toquen tierra durante las primeras horas del primer día de la semana.

Por ello, la AEMET ha decretado la alerta roja en el litoral sur y norte de Valencia hasta las 05.59 horas y ha alargado la alerta naranja hasta las 11.59 horas en el interior norte y litoral norte. Durante el día se espera una precipitación acumulada de 180 mm que puede ser de hasta 250 mm en las primeras horas de la mañana. «Cielo muy nuboso, con chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, cesando a partir de mediodía», avisa la AEMET sobre unas lluvias que afectarán a toda la provincia.

En Castellón también se ha decretado la alerta naranja por lluvias y tormentas que en principio no cesarán hasta las 17.59 horas. En el interior sur y litoral sur se espera una precipitación acumulada de 100 mm en 12 horas. En el interior norte y litoral norte también se ha decretado la alerta amarilla por lluvias de hasta 20 mm en una hora.

En la provincia de Alicante también se ha decretado la alerta amarilla por precipitaciones en toda la provincia que cesarán a lo largo de la mañana. Aún así, se espera que lo peor del temporal suceda en las provincias de Valencia y Castellón.

Alerta en la Comunidad Valenciana

«Chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón», así ha avisado la AEMET de fenómenos significativos para este lunes 15 de diciembre a través de su página web.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana:

Cielo muy nuboso, con chubascos localmente fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en las provincias de Valencia y Castellón, cesando a partir de mediodía en Valencia y por la tarde en Castellón. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el interior y Castellón; máximas en ascenso ligero, más marcado en el interior de Valencia. Viento de componente este moderado en el litoral, rolando a oeste flojo al final de la jornada; en el resto, flojo del norte y noreste, cambiando a variable con predominio de la componente oeste.

Valencia suspende las clases por la DANA

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Valencia acordó para este lunes 15 de diciembre el cierre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias, decisión que ya se ha comunicado a los afectados. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad. La Universidad de Valencia también ha suspendido las lluvias por el riesgo de inundaciones.