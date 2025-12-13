Mercado Medieval y cartero real: el pueblo al lado de Valencia donde vivir la Navidad como en ‘Juego de Tronos’

La Comunidad Valenciana tiene muchas joyas repartidas por todo su territorio y una de ellas es la ciudad de Peñíscola. Este pueblo, situado en la provincia de Castellón a una hora de Valencia, brilla durante la Navidad y por ello el pasado 2021 fue ‘El Pueblo de Ferrero Rocher’. También fue escenario en su día de la famosa serie Juego de Tronos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Peñíscola, el pueblo de Valencia donde mejor puedes vivir la Navidad. Puedes consultar su programa de Navidad AQUÍ.

Peñíscola es uno de los pueblos con más pedigrí de la Comunidad Valenciana y por ello es visitado al año por cientos de miles de turistas. Además del clima, la gastronomía y la cultura propia de la zona, esta localidad situada a 70 kilómetros de Valencia guarda uno de los monumentos más importantes de toda la zona mediterránea, el Castillo Palacio o del Papa Luna, como tradicionalmente se conoce a esta obra histórica construida por los templarios entre 1294 y 1307.

Además del castillo, si visitas este pueblo de Valencia durante la Navidad, podrás pisar los escenarios que en su día fueron protagonistas en la serie Juego de Tronos. Y es que Peñíscola fue la ciudad de Mereen, que aparece durante la temporada 6, y que fue un territorio esclavista que en su día fue liberado por Daenerys. La rampa de Felipe II de la localidad fue el escenario de una de las grandes charlas de la serie entre Tyrion y Varys.

Otros de los escenarios que HBO utilizó para rodar Juego de Tronos fueron el Portal Fosc, la Plaza de Santa María, el Paseo de Ronda y el Parque de la Artillería. Así que si visitas este pueblo de Valencia durante esta Navidad, debes saber que estarás sobre el terreno que apareció en una de las mejores series de la historia de la televisión. Pero Peñíscola es más que Juego de Tronos… principalmente en Navidad.

El pueblo de Valencia donde vivir la Navidad

Peñíscola es el pueblo de Valencia que tiene un encanto especial en Navidad. Por ello, en 2021 fue elegido ‘El Pueblo de Ferrero Rocher’, que premia a los pueblos más bonitos y luminosos durante la época más bonita del año. Para este 2025, el ayuntamiento de esta localidad también ha programado una Navidad que fue inaugurada a finales de noviembre con un espectacular encendido en el que incluso llegaron a participar 150 drones para crear una coreografía única en una ciudad mágica.

Uno de los puntos fuertes de la Navidad en este pueblo de Valencia será el mercado medieval que abrirá entre el 27 de diciembre y el próximo 1 de enero de 2026. Durante estos días, Peñíscola se convertirá en una ciudad de la Edad Media con sus juglares, caballeros y talleres de la época. Durante esta Navidad también se realizarán las clásicas cabalgatas con motivo de la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos. Incluso también destacará la figura del cartero real para que los niños puedan hacer llegar su carta.