Los delitos contra la libertad sexual crecen el doble en la Comunidad Valenciana que la media de España

Los delitos contra la libertad sexual crecen el doble en la Comunidad Valenciana que en el resto de España. Así, se desprende de los datos del balance trimestral de criminalidad correspondiente al periodo julio-septiembre de este año 2025. En concreto, el citado balance revela que mientras los delitos contra la libertad sexual han crecido un 3,7% en el conjunto de España entre enero y junio de este 2025 respecto al mismo periodo de 2024, en el caso de la Comunidad Valenciana ese crecimiento ha sido, en idéntico periodo temporal de 7,1%.

Los datos ven la luz en un momento crítico para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, también enfocada como candidata del PSOE de Pedro Sánchez a la Alcaldía de Valencia. Y se producen a pesar del incesante trabajo que están llevando a cabo a pie de calle los agentes y mandos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en la Comunidad valenciana.

Los delitos contra la libertad sexual son aquellos que atentan contra la autonomía sexual de una persona y se cometen sin que exista consentimiento. En el caso de la Comunidad Valenciana, entre enero y septiembre de 2024 se cometieron un total de 1.925 delitos contra la libertad sexual. De ellos, 416 mediante agresión sexual con penetración. Y, otros 1.509 corresponden a lo que el Ministerio denomina en su balance como «resto de delitos contra la libertad sexual». De ese «resto de delitos contra la libertad sexual» se cometen una media de 4,13 al día en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, entre enero y septiembre de este 2025, los delitos contra la libertad sexual en el conjunto de la Comunidad Valenciana, se han incrementado hasta alcanzar los 2.062 en su conjunto. Es decir, 137 más que en el mismo periodo de 2024. En cifras porcentuales, un 7,1% más.

En el caso de este 2025, se han producido un total de 441 delitos de agresiones sexuales con penetración en la Comunidad Valenciana. Es decir, 25 más que en el mismo periodo de 2024, cuando fueron 416. El incremento porcentual de las agresiones sexuales con penetración en la Comunidad Valenciana de los meses de enero a septiembre de 2024 al mismo periodo de 2025 ha sido en este territorio del 6%.

En cuanto a lo que, como se ha dicho, el Ministerio del Interior de Grande Marlaska menciona en su balance como «resto de delitos contra la libertad sexual», también han crecido. En concreto: de 1.509 delitos en la Comunidad Valenciana por este motivo entre enero y septiembre de 2024 a 1.621 en el mismo periodo de este 2025. El incremento porcentual ha sido del 7,4%.

Ni en el apartado concerniente a las agresiones sexuales con penetración ni en el del resto de delitos contra la libertad sexual, los datos de la Comunidad Valenciana se equiparan a los del conjunto del Estado español. En concreto, las agresiones sexuales con penetración se han incrementado un 4,6% en España entre enero y septiembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. En la Comunidad Valenciana, el incremento ha sido del 6%. Es decir, un 1,4% por encima de la media estatal.

Por lo que hace referencia al resto de delitos contra la libertad sexual, en España han crecido un 3,4% entre enero y septiembre de este 2025 respecto al mismo periodo de 2024. En el caso de la Comunidad Valenciana, el porcentaje es cuatro puntos superior a la media de España. En concreto, del 7,4%.